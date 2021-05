FDA批准12至15歲兒童接種Pfizer新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)周一表示,Pfizer和德國藥廠BioNTech所研發的新型肺炎疫苗足夠安全和有效,可以使用在更年輕的少年身上,所以批准把疫苗的緊急使用許可擴展至包括12至15歲的兒童和少年。

FDA做出決定後,下一步就輪到CDC的一個顧問委員會去決定是否建議這個年齡層使用疫苗,委員會將會在星期三開會討論這個議題,而在CDC採納委員會建議後,就可以開始替青少年接種疫苗。

拜登總統上星期曾表示,有2萬間藥房已經準備好在疫苗獲批後開始替年輕人接種。

總統表示,一些兒科醫生的診所將會很快獲得疫苗,而如果青少年在夏季並非停留在一個地區的話,他們的兩劑疫苗可以在兩個不同地方接種。

而一些較年長16和17歲的青少年,從去年12月Pfizer疫苗獲批緊急使用開始,已經可以接種這種疫苗,目前國內其他兩種同樣獲緊急使用的疫苗,Moderna和Johnson & Johnson疫苗,都只是獲准使用在18歲成年人身上。

