舊金山拘一男子 疑與兩宗襲擊亞裔案有關

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本台曾經報道過，舊金山（三藩市）警方拘捕一名26歲男子，指他涉嫌與上星期兩宗無故襲擊亞裔的案件有關，地檢官博徹思宣布將會加控疑犯仇視罪行。

舊金山地檢官博徹思在社交媒體上宣布，得到新的證據，懷疑26歲疑犯Sidney Hammond的行為是由受害人的族裔引發，因此地檢處將會加控Hammond仇視罪行。

博徹思承諾，會保護所有罪案的受害人，不過他並沒有說明得到什麼新證據。

近來舊金山發生多宗針對亞裔的襲擊案，今次是博徹思首度以仇恨犯罪起訴疑犯。

Hammond涉嫌上星期在田德隆區O’Farrell街400號路段，無故襲擊一名61歲的亞裔男子，令他頭部及腳部受傷。

翌日，Hammond又涉嫌在Mission Bay無故襲擊另一名推著嬰兒車的亞裔男人，事主被人拳打至跌倒地上，兩宗襲擊案都被閉路電視拍下。

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