舊金山拘一男子 疑與兩宗襲擊亞裔案有關

本台曾經報道過,舊金山(三藩市)警方拘捕一名26歲男子,指他涉嫌與上星期兩宗無故襲擊亞裔的案件有關,地檢官博徹思宣布將會加控疑犯仇視罪行。

舊金山地檢官博徹思在社交媒體上宣布,得到新的證據,懷疑26歲疑犯Sidney Hammond的行為是由受害人的族裔引發,因此地檢處將會加控Hammond仇視罪行。

博徹思承諾,會保護所有罪案的受害人,不過他並沒有說明得到什麼新證據。

近來舊金山發生多宗針對亞裔的襲擊案,今次是博徹思首度以仇恨犯罪起訴疑犯。

Hammond涉嫌上星期在田德隆區O’Farrell街400號路段,無故襲擊一名61歲的亞裔男子,令他頭部及腳部受傷。

翌日,Hammond又涉嫌在Mission Bay無故襲擊另一名推著嬰兒車的亞裔男人,事主被人拳打至跌倒地上,兩宗襲擊案都被閉路電視拍下。

