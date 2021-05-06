CDC在全國暫停住客迫遷措施 被聯邦法庭裁定越權推翻（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

首都華盛頓的地區聯邦法官周三裁定，推翻聯邦疾控中心（CDC）在全國暫停住客迫遷措施，裁決認為CDC是越權這樣做，代表CDC的聯邦司法部揚言將會提出上訴。

地區聯邦法官周三推翻CDC頒令容許延期交租，並暫停迫遷住客措施，法官認為，在疫情期間這些措施應該由政治部門，而並非法庭去評估是否執行，因此裁定CDC頒布這項措施等於是越權，違反公共衛生服務法。

暫停住客迫遷措施在特朗普總統執政期間的去年9月實施，目的是在疫情期間，保護有財困的租客可以延期交租，原本在去年底屆滿，拜登上台後延續執行到今年6月，一班地產商和業主於是提告，指部份租客欠租達一年，令他們面臨財困。

代表CDC的聯邦司法部曾經要求法庭將裁決局限於原告一方，但法官拒絕，CDC的頒令必須擱置，司法部於是提出上訴。

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