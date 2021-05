CDC在全國暫停住客迫遷措施 被聯邦法庭裁定越權推翻（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

首都華盛頓的地區聯邦法官周三裁定,推翻聯邦疾控中心(CDC)在全國暫停住客迫遷措施,裁決認為CDC是越權這樣做,代表CDC的聯邦司法部揚言將會提出上訴。

地區聯邦法官周三推翻CDC頒令容許延期交租,並暫停迫遷住客措施,法官認為,在疫情期間這些措施應該由政治部門,而並非法庭去評估是否執行,因此裁定CDC頒布這項措施等於是越權,違反公共衛生服務法。

暫停住客迫遷措施在特朗普總統執政期間的去年9月實施,目的是在疫情期間,保護有財困的租客可以延期交租,原本在去年底屆滿,拜登上台後延續執行到今年6月,一班地產商和業主於是提告,指部份租客欠租達一年,令他們面臨財困。

代表CDC的聯邦司法部曾經要求法庭將裁決局限於原告一方,但法官拒絕,CDC的頒令必須擱置,司法部於是提出上訴。

