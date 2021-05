全美多州放寬限制但疫苗接種放慢 CDC預料新症或上升

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)表示,由於有越來越多州和縣市都在逐步放寬一些防疫的措施,加上疫苗接種有放慢跡象,他們預期在未來一個月,新型肺炎的新症可能會上升,不過預期入院和死亡人數應該可以維持在低位,至於為何疫苗接種會放緩?

接種新型肺炎疫苗進展順利,但卻放緩,周二只是接種了不夠100萬劑是自從3月以來,最低的平均每天接種率,不過公共衛生官員並不感到意外。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們也知道將會在這時候,有些人會較猶豫。」

由於疫苗充足,目前在各地要預約接種疫苗都更容易,Walgreens接受即日預約,甚至可以無需預約接種疫苗,12至15歲的少年應該在兩星期內可以合資格接種Pfizer疫苗。

全國各地都在積極重啟經濟,洛杉磯和舊金山(三藩市)都進入了限制更少的疫情級別,俄勒岡州終止他們的極高風險組別,容許有限度室內堂吃,芝加哥就決定在7月4日全面重開當地的北美州最大的會展中心,已經排期舉行15個展覽。

伊利諾伊州州長JB Pritzker說:「所以我們隨時戒備著,我們像鷹一樣盯著(病例)數字。」

其他地區就保持謹慎,賓夕凡尼亞州將會從亡兵紀念日起取消接待人數限制,但口罩令就維持不變,直至有7成成年人接種完整疫苗。

當地州議員表示,他們相信要達到該數字,才足夠安全可以脫下口罩。

華盛頓州就因為出現第四波新症,所以重啟經濟將會暫停兩星期。

