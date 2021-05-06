全美多州放寬限制但疫苗接種放慢 CDC預料新症或上升

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）表示，由於有越來越多州和縣市都在逐步放寬一些防疫的措施，加上疫苗接種有放慢跡象，他們預期在未來一個月，新型肺炎的新症可能會上升，不過預期入院和死亡人數應該可以維持在低位，至於為何疫苗接種會放緩？

接種新型肺炎疫苗進展順利，但卻放緩，周二只是接種了不夠100萬劑是自從3月以來，最低的平均每天接種率，不過公共衛生官員並不感到意外。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們也知道將會在這時候，有些人會較猶豫。」

由於疫苗充足，目前在各地要預約接種疫苗都更容易，Walgreens接受即日預約，甚至可以無需預約接種疫苗，12至15歲的少年應該在兩星期內可以合資格接種Pfizer疫苗。

全國各地都在積極重啟經濟，洛杉磯和舊金山（三藩市）都進入了限制更少的疫情級別，俄勒岡州終止他們的極高風險組別，容許有限度室內堂吃，芝加哥就決定在7月4日全面重開當地的北美州最大的會展中心，已經排期舉行15個展覽。

伊利諾伊州州長JB Pritzker說：「所以我們隨時戒備著，我們像鷹一樣盯著(病例)數字。」

其他地區就保持謹慎，賓夕凡尼亞州將會從亡兵紀念日起取消接待人數限制，但口罩令就維持不變，直至有7成成年人接種完整疫苗。

當地州議員表示，他們相信要達到該數字，才足夠安全可以脫下口罩。

華盛頓州就因為出現第四波新症，所以重啟經濟將會暫停兩星期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。