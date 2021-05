Netflix前高管涉嫌收回扣詐騙被裁定罪成（視頻）

【KTSF】

Netflix前任資訊科技部門副總裁Michael Kail被控在擔任高管的數年期間,涉嫌收取回扣詐騙,周五遭到一個聯邦陪審團裁定罪名成立。

49歲的被告是Los Gatos居民,他因為任職期間涉嫌接受小型廠商一系列的賄賂,以交換讓對方獲取Netflix的IT合約,被控電匯詐欺、郵件詐欺,以及洗錢等29項控罪名。

陪審團經過商議之後,裁定其中的28項控罪成立,聯邦檢控官發聲明指出,賄賂行為傷害了商業領域的公平競爭和創新,特別在矽谷這樣具有高度競爭的環境。

Kail自2011年起擔任Netflix的IT副總裁,隔年他成立一個空殼公司,並開設一個跟他有關的銀行帳戶,之後幾年間,批准了一系統價值數百萬的合約給9家不同的IT公司,Kail從中收取超過50萬元回扣,以及股票選擇權,Kail在2014年離開Netflix。

