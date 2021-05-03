Netflix前高管涉嫌收回扣詐騙被裁定罪成（視頻）



【KTSF】

Netflix前任資訊科技部門副總裁Michael Kail被控在擔任高管的數年期間，涉嫌收取回扣詐騙，周五遭到一個聯邦陪審團裁定罪名成立。

49歲的被告是Los Gatos居民，他因為任職期間涉嫌接受小型廠商一系列的賄賂，以交換讓對方獲取Netflix的IT合約，被控電匯詐欺、郵件詐欺，以及洗錢等29項控罪名。

陪審團經過商議之後，裁定其中的28項控罪成立，聯邦檢控官發聲明指出，賄賂行為傷害了商業領域的公平競爭和創新，特別在矽谷這樣具有高度競爭的環境。

Kail自2011年起擔任Netflix的IT副總裁，隔年他成立一個空殼公司，並開設一個跟他有關的銀行帳戶，之後幾年間，批准了一系統價值數百萬的合約給9家不同的IT公司，Kail從中收取超過50萬元回扣，以及股票選擇權，Kail在2014年離開Netflix。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。