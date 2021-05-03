奧克蘭再舉行反SB 82提案集會 望州參議院撤銷法案（視頻）

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東灣奧克蘭（屋崙）周五再舉行反SB 82提案集會，希望州參議院撤銷這條法案。

Alameda縣副地檢官Glenn Kim說：「SB 82法案向亞裔社區傳達了錯誤訊息，令最弱勢的居民以為法律下，得不到保護和公義。」

加州緝毒警員協會主席Faye Maloney說：「現時有一班弱勢民眾懼怕去商店和開車，因為不想變成受害人，是時候對社區安全負責任。」

SB 82法案建議，當搶劫案的損失少於950元，而疑犯在犯案過程不涉及致命武器，或者受害人身體沒有受到嚴重受傷，這類案件將會被列為Petty Theft，即是小額盜竊輕罪，而且有追溯期。

州參議院月初暫時擱置了SB 82，不過有可能在5月20日再拿出來表決，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎繼續要求發起人Nancy Skinner擱置提案，也請求一些州議員不要支持法案。

華裔州眾議員邱信福說，相信Skinner的提案是出於好意，但對提案有顧慮。

邱信福說：「我對SB 82有顧慮，我覺得法案需要修改，清楚指出意圖不是要加劇最近在發生的仇恨案件。」

反對人士覺得，SB 82號提案沒有考慮到受害人在心理上和財政上的傷害，只憑身體傷害程度去斷定疑犯的刑罰並不合理，也擔心法案一旦通過，減輕了搶劫罪的判刑和後果，令弱勢的群眾更容易成為犯罪目標。

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