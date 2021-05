拜登出席Amtrak 50周年活動推銷基建開支方案（視頻）

【KTSF】

總統拜登周五前往費城出席美國鐵路Amtrak 50周年活動,推銷他所提出的大型開支計畫,希望重建美國經濟。

拜登說:「我們要更好的重建美國,而今天我們有著世代難求的機會。」

拜登在費城的火車站大力宣傳他提出超過兩萬億公共基礎建設方案,其中將斥資800億元用於改善全國鐵路設施。

拜登說:「就像我們的基礎建設一樣,我們遠比世界上其他國家落後,我們需要記得我們要跟其他國家競爭。」

拜登擔任聯邦參議員時天天搭Amtrak通勤,為慶祝Amtrak五十周年,他從華府搭火車到費城,這也是白宮推動的「讓美國回到正軌之旅」的一部分,目的是要宣傳拜登周三在國會聯席會議上提出的開支計畫,其中有兩大部分,除了2.25萬億公共基礎建設計畫,還有1.8萬億的美國家庭計畫,用於教育、兒童照護等福利。

不過拜登的巨額開支計畫,也受到共和黨人以及少數民主黨人的反對,尤其經費來源包括從向高收入人士加稅。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。