美國新型肺炎疫苗供過於求 拜登呼籲所有人接種

美國的新型肺炎新症率在很多州分都持續下降,不過新的變種病毒的威脅仍然存在,面對疫苗有供過於求的現象,總統拜登也在周三晚在眾議院向國會聯席會議發表上任後首次演說期間,再次呼籲所有合資格的美國人盡快接種新型肺炎疫苗。

拜登說:「美國人,去打針,去打疫苗。」

因為衛生專家都認為,要終止新型肺炎大流行,就一定要接種疫苗,美國至今有三成人已經接種完整疫苗,至少打了一劑的也有43%,但未打疫苗的人始終佔大多數,當中也包括較年輕的人,而白宮目前的挑戰就是要說服這些人接種疫苗。

白宮發言人Jen Psaki說:「就是本地醫生、牧師、民間領袖,我們投資30億,展開大型宣傳活動,著重支持這些本地聲音,因為當你的鄰居接種了疫苗,你在對面街的朋友打了疫苗,你也更有可能會打疫苗。」

目前在美國疫苗供過於求,但在其他國家情況就完全不一樣,在印度,不少家庭在哀悼死去的至親,不少確診者被醫院拒諸門外,因為不夠病床和氧氣樽,但當地的新症還是繼續每天創新高。

華盛頓郵報專欄作家Barkha Dutt說:「會有人為此問責嗎?每天成千上萬的人死亡。」

而且也並非只是印度,還有其他國家,也是每天新症不斷上升,而全球的新型肺炎新症一星期計的數字,也已經是連續第9個星期上升,而美國很多專家就擔心會有更多變種病毒出現。

聯邦疾控中心前代理總監Richard Besser說:「若出現目前疫苗對付不了的變種,我們都會深陷困境。」

