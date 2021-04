巴西成為繼美國之後死亡人數最多國家（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

巴西單日新增3,001宗新冠肺炎死亡個案,總死亡人數突破40萬,成為繼美國之後,死亡人數最多的國家。

巴西今年以來確診病例激增,部分原因與當地出現的P1變種病毒有關,P1變種的傳染性是武漢原始病毒株的2.5倍,令醫療系統面臨崩潰,僅在4月就有10萬人死亡,成為死亡人數最多的月份。

有健康專家警告說,南半球進入冬季可能令情況更差,形容巴西將重演某些歐洲國家過早放寬防疫措施而造成疫情再次大爆發,他們又指巴西接種疫苗的速度太慢,至今只有1280萬人,約佔巴西6%人口接種完整疫苗。

雖然疫苗減緩了長者的死亡比例,但年輕人仍未受到保護,隨著變種病毒的傳播,高確診和死亡病例數字可能會維持幾個月,預計平均每日仍會繼續有超過2千人死亡。

目前巴西國會參議院針對政府處理疫情的方式而調查巴西總統博爾索納羅。

