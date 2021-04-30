Palo Alto周日舉辦終止亞裔仇恨集會遊行

【KTSF 江良慧報導】

南灣Palo Alto星期日會舉辦一場終止亞裔仇恨集會遊行，主辦今次活動的Palo Alto亞裔市議員林田中（Greg Tanaka）表示，他們希望鼓勵更多亞裔登記做選民，和參加一個名為8By8的挑戰，以實際行動來終止對亞裔的仇恨。

當日的集會將會在下午2時開始，從Palo Alto的High街開始，經University Ave遊行到市府大樓，之後會有嘉賓發表講話，現場會有多個不同攤位，除了選民登記的攤位外，還有一些與亞太裔傳統月有關的攤位。

主辦今次活動的Palo Alto中日混血兒市議員Tanaka表示，加州人口中，亞裔佔了大約14%至15%，但真正投票的亞裔卻只佔加州投票人口的6%，而擔任民選議席的人就更少，而他認為要真正解決亞裔遭仇視的方法，就是有更多人代表亞裔，為亞裔發聲聲。

Tanaka說：「我認為我們要站起來，我們要讓人聽的見，要知道我們很重要，我們的意見很重要，我認為更多亞裔美國人要參與。」

Tanaka表示，他們的機會也會提出一個名為8By8的挑戰，類似之前冰桶挑戰，參加的人要在社交網上承諾，在8天內挑戰8個人做8件事，例如是挑戰一些沒有登記做選民的人去登記，或者叫一些登記了但從來沒投票的人承諾去投票，目的是呼籲和鼓勵更多人實際做一些事情，希望帶來實際改變，而挑戰名字是8By8就主要是因為中國人認為8是幸運號碼。

Tanaka說：「接受挑戰者要找8個人，在8天內採取行動，所以每天一個，不會太難，我選8因為這是華人的幸運數字。」

此外，參加挑戰的人還可以得到一些免費贈品，例如是免費波霸奶茶，或者三文治、漢堡包等，他們可以選擇現場享用贈品，或者用8By8的換領券，稍後到實體店換領，更可以為這些商店帶來生意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。