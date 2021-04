Palo Alto周日舉辦終止亞裔仇恨集會遊行

【KTSF 江良慧報導】

南灣Palo Alto星期日會舉辦一場終止亞裔仇恨集會遊行,主辦今次活動的Palo Alto亞裔市議員林田中(Greg Tanaka)表示,他們希望鼓勵更多亞裔登記做選民,和參加一個名為8By8的挑戰,以實際行動來終止對亞裔的仇恨。

當日的集會將會在下午2時開始,從Palo Alto的High街開始,經University Ave遊行到市府大樓,之後會有嘉賓發表講話,現場會有多個不同攤位,除了選民登記的攤位外,還有一些與亞太裔傳統月有關的攤位。

主辦今次活動的Palo Alto中日混血兒市議員Tanaka表示,加州人口中,亞裔佔了大約14%至15%,但真正投票的亞裔卻只佔加州投票人口的6%,而擔任民選議席的人就更少,而他認為要真正解決亞裔遭仇視的方法,就是有更多人代表亞裔,為亞裔發聲聲。

Tanaka說:「我認為我們要站起來,我們要讓人聽的見,要知道我們很重要,我們的意見很重要,我認為更多亞裔美國人要參與。」

Tanaka表示,他們的機會也會提出一個名為8By8的挑戰,類似之前冰桶挑戰,參加的人要在社交網上承諾,在8天內挑戰8個人做8件事,例如是挑戰一些沒有登記做選民的人去登記,或者叫一些登記了但從來沒投票的人承諾去投票,目的是呼籲和鼓勵更多人實際做一些事情,希望帶來實際改變,而挑戰名字是8By8就主要是因為中國人認為8是幸運號碼。

Tanaka說:「接受挑戰者要找8個人,在8天內採取行動,所以每天一個,不會太難,我選8因為這是華人的幸運數字。」

此外,參加挑戰的人還可以得到一些免費贈品,例如是免費波霸奶茶,或者三文治、漢堡包等,他們可以選擇現場享用贈品,或者用8By8的換領券,稍後到實體店換領,更可以為這些商店帶來生意。

