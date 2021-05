情報官指美國本土發生兩宗「聲波襲擊」

【KTSF 張麗月報導】

幾年前,美國駐外人員受到的神秘「聲波襲擊」,現在美國本土也可能發生類似襲擊,美國軍方和情報機構現正調查,針對美國政府官員的連串神秘「聲波襲擊」,究竟這些聲波襲擊來自何方,以及背後使用甚麼武器發動攻擊,至今仍然是個謎,這種刺耳的「聲波襲擊」,已經導致不少海外的美國外交和情報人員受傷,有官員更出現腦部創傷,需要提早退休,國防部官員較早時向國會作證時透露,當局正調查兩宗在美國本土發生的離奇「聲波襲擊」,其中一宗發生在白宮附近。

這種稱為「哈瓦那綜合症」,源自刺耳的神祕聲波襲擊,2016年底首先發生在古巴的美國駐外人員身上,情報官員本月初在國會作證時透露,最少有兩宗類似的聲波襲擊發生在美國本土,其中一宗,去年11月發生在白宮附近,一名國安官員受傷。

情報官員相信,可能是由定向的微電波引起,國防部、國務院和中情局已加入調查。

另一宗2019年發生在維珍尼亞州阿靈頓市,似乎是針對另一名白宮官員。

類似這些神秘的聲波襲擊,過去先後發生在古巴、中國和俄羅斯的美國人員身上。

前中情局資深官員Marc Polymeropoulos是受害人之一。

Polymeropoulos說:「我半夜醒來,嚴重頭暈,房間在轉動,想嘔吐。」

他曾經在中東和阿富汗服役,他說2017年出訪莫斯科,受到聲波襲擊後,天天都頭痛,結果他被診斷出腦部創傷,被迫提早退休。

全國科學研究所今年的研究發現,這種「哈瓦那綜合症」,很可能源自定向、脈沖激發、無線電頻率的能量,受害人出現的症狀包括耳鳴、頭暈、劇烈頭痛和噁心等,中情局揚言,將會徹查神秘聲波的來源。

