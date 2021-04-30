情報官指美國本土發生兩宗「聲波襲擊」

【KTSF 張麗月報導】

幾年前，美國駐外人員受到的神秘「聲波襲擊」，現在美國本土也可能發生類似襲擊，美國軍方和情報機構現正調查，針對美國政府官員的連串神秘「聲波襲擊」，究竟這些聲波襲擊來自何方，以及背後使用甚麼武器發動攻擊，至今仍然是個謎，這種刺耳的「聲波襲擊」，已經導致不少海外的美國外交和情報人員受傷，有官員更出現腦部創傷，需要提早退休，國防部官員較早時向國會作證時透露，當局正調查兩宗在美國本土發生的離奇「聲波襲擊」，其中一宗發生在白宮附近。

這種稱為「哈瓦那綜合症」，源自刺耳的神祕聲波襲擊，2016年底首先發生在古巴的美國駐外人員身上，情報官員本月初在國會作證時透露，最少有兩宗類似的聲波襲擊發生在美國本土，其中一宗，去年11月發生在白宮附近，一名國安官員受傷。

情報官員相信，可能是由定向的微電波引起，國防部、國務院和中情局已加入調查。

另一宗2019年發生在維珍尼亞州阿靈頓市，似乎是針對另一名白宮官員。

類似這些神秘的聲波襲擊，過去先後發生在古巴、中國和俄羅斯的美國人員身上。

前中情局資深官員Marc Polymeropoulos是受害人之一。

Polymeropoulos說:「我半夜醒來，嚴重頭暈，房間在轉動，想嘔吐。」

他曾經在中東和阿富汗服役，他說2017年出訪莫斯科，受到聲波襲擊後，天天都頭痛，結果他被診斷出腦部創傷，被迫提早退休。

全國科學研究所今年的研究發現，這種「哈瓦那綜合症」，很可能源自定向、脈沖激發、無線電頻率的能量，受害人出現的症狀包括耳鳴、頭暈、劇烈頭痛和噁心等，中情局揚言，將會徹查神秘聲波的來源。

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