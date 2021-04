法律界人士分析George Floyd警暴案判決（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

對於George Floyd警暴案的裁決,有法律專業人士認為,陪審團了解本案審訊的重要性,而把被告警察Derek Chauvin定罪,而本案的審訊也還有一個特點,就是有警員為檢方作證。

對警察Chauvin 三項謀殺/誤殺罪名成立,舊金山大學法律系教授鄧新源說,他的第一反應是鬆了口氣,因為要是陪審團做出錯誤判決的話,會導致許多人走上街頭,出現負面和具暴力的效應。

鄧教授說:「我相信陪審團非常清楚,過去一年因為George Floyd被殺之後引發的事,當然陪審團成員在被選上時,他們保證會坦誠與公正,不被外來事物左右,只有在審訊時才下結論,這是他們保證的。」

對於兩天的審議時間,鄧教授認為時間越久,就越有流審的可能,陪審團中只要有一人認為被告無罪,陪審團就不能定罪。

而兩個月後的判刑,鄧教授認為被告Chauvin會被判坐牢超過20年。

鄧教授說:「明州一般的二級謀殺,被告會被判大約12年,但是我認為因為Chauvin是警察,法官會判12年以上,我預計將會是20到30年的監禁。」

鄧教授補充時代不同,正如指證被告的其他警員,警隊內會有人了解被告的行為是錯的,他們也要做出正確的舉動,並面對更多的社會壓力,預料接下來,還會見到更多地方的地檢官對更多警暴案提出起訴。

