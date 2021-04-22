法律界人士分析George Floyd警暴案判決（視頻）



【KTSF 歐志洲的報導】

對於George Floyd警暴案的裁決，有法律專業人士認為，陪審團了解本案審訊的重要性，而把被告警察Derek Chauvin定罪，而本案的審訊也還有一個特點，就是有警員為檢方作證。

對警察Chauvin 三項謀殺/誤殺罪名成立，舊金山大學法律系教授鄧新源說，他的第一反應是鬆了口氣，因為要是陪審團做出錯誤判決的話，會導致許多人走上街頭，出現負面和具暴力的效應。

鄧教授說：「我相信陪審團非常清楚，過去一年因為George Floyd被殺之後引發的事，當然陪審團成員在被選上時，他們保證會坦誠與公正，不被外來事物左右，只有在審訊時才下結論，這是他們保證的。」

對於兩天的審議時間，鄧教授認為時間越久，就越有流審的可能，陪審團中只要有一人認為被告無罪，陪審團就不能定罪。

而兩個月後的判刑，鄧教授認為被告Chauvin會被判坐牢超過20年。

鄧教授說：「明州一般的二級謀殺，被告會被判大約12年，但是我認為因為Chauvin是警察，法官會判12年以上，我預計將會是20到30年的監禁。」

鄧教授補充時代不同，正如指證被告的其他警員，警隊內會有人了解被告的行為是錯的，他們也要做出正確的舉動，並面對更多的社會壓力，預料接下來，還會見到更多地方的地檢官對更多警暴案提出起訴。

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