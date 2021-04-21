巴爾的摩廠房被下令停產J&J新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

已經招惹不少麻煩的Johnson & Johnson新型肺炎疫苗又再次遭遇挫折，聯邦食品藥物管理局（FDA）下令J&J一間在巴爾的摩的廠房停止生產疫苗。

J&J疫苗生產再遇上挫折，替J&J生產疫苗的Emergent Biosolutions位於巴爾的摩的廠房，已經應FDA要求暫停生產J&J的疫苗，不過公司沒有提供原因。

FDA和聯邦疾控中心（CDC）上星期宣布暫停J&J疫苗接種，因為疫苗可能導致一種很罕有但可致命的血栓。

CDC總監Rochelle Walensky說：「只有少數這類個案，並非很多個案。」

聯邦衛生官員透露，他們原本考慮只是就此發出警告，不過最後還是決定暫停使用，疾控中心總監表示，他們正調查事件，稍後再決定之後怎樣做。

Walensky說：「我們正審查和裁決和核實他們是否反映真實個案，這就是CDC本週的工作，也是FDA的工作。」

與此同時，拜登總統的首席醫學顧問Anthony Fauci醫生就預期，J&J疫苗本週內獲准恢復使用，但要附加警告子句。

Fauci說：「我不想搶在CDC、FDA和顧問委員會前，但我會預期我們會說的是，它會回來，並且是附加了某種警告或限制。」

Emergent Biosolutions的巴爾的摩廠房，3月時被發現把J&J和阿斯利康的材料搞亂，導致1500萬劑疫苗被摧毀，FDA正就事件展開調查。

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