George Floyd警暴案,陪審團裁定白人警員Derek Chauvin被控的3項控罪全部成立,總統拜登指裁決是美國邁向公義的巨大一步。

拜登說:「這是光天化日下的謀殺,讓全世界目睹副總統剛提到的系統性歧視,系統性歧視是我們國家靈魂的污點,沒有事能令他們的兄弟,他們的父親復生,但這是美國邁向公義的巨大一步。」

拜登表示,沒有人可以凌駕法律,執法人員犯錯就要問責,周二的裁決就是傳達這訊息,但仍然不足夠,不能就此停止,要達至真正的改變和改革,還必須做更多工作,去避免這類悲劇重演,並確保有色人種不懼怕與執法人員接觸。

