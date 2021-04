南加橙縣槍擊案疑犯認識4死者

【KTSF 張麗月報導】

南加州橙縣一個辦公室周三晚發生槍擊案,一名男子走入辦公室開槍,造成4人死亡,死者中有一名男童,警方說,疑犯認識所有受害人。

現場是南加州橙縣一間地產公司的辦公室,44歲疑犯Aminadab Gaxiola Gonzalez周三晚走入辦公室,並且將辦公大樓的鐵閘反鎖,警察到場時,辦公室仍然傳出槍聲,警察要撞破鐵門才可以入內。

警方說,疑犯使用類似用來鎖單車的電線,鎖實大廈出入口的兩端鐵門。

調查人員進入辦公室後發現兩女一男和一個9歲男童死亡,另外有一名女子受重傷,槍手也受傷,情況危殆。

調查人員也在現場找到一枝半自動手槍、一個背囊載住胡椒噴霧、手扣和一些子彈,相信屬於疑犯所有。

警方又說,疑犯認識所有受害人,初步犯案動機可能與做生意以及私人恩怨有關。

