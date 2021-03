【KTSF 韓千繪報導】

阿拉巴馬州遭到龍捲風襲擊,造成至少5人死亡,國家氣象部門警告,風暴還將影響到更多地區。

根據國家氣象局的消息,星期四下午,一股強烈的龍捲風襲擊了阿拉巴馬州伯明翰的西南部。

Pelham警察部門說,龍捲風把整個城市和Crosscreek社區吹翻了天,在附近的Helena,也有嚴重的損壞報告,強風刮倒了電話線路和電線桿,有上千的住戶遭遇斷電。

潛在的惡劣天氣影響還會威脅伯明翰以外更廣泛的地區,國家氣象部門提醒,有超過5千萬的民眾可能會在周四晚上的風暴中受災。

