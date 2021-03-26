Dublin學區韓裔委員在中學停車場被車撞死

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Dublin聯合校區的韓裔學區委員Catherine Kuo，周三在一所中學的停車場不幸被車撞死，當局仍在調查事故原因。

這起致命車禍發生在Dublin市Fallon Middle School的停車場，周四車禍現場有人放置鮮花，悼念來做義工卻不幸喪命的Catherine Kuo。

Dublin市議員胡欣（Sherry Hu）說：「Catherine在派發食物時候，站在車的後端，然後後面一輛車撞上來了，發生這樣的事故。」

警方昨天中午11時45左右接獲通報，稱48歲的韓裔學區委員Catherine Kuo在該校停車場被兩輛汽車撞到，被送往Castro Valley的Eden醫療中心治療，在當天下午就傷重不治。

胡欣說：「我們整個社區都非常非常傷心，我和她在臉書上也是朋友，和她過去打過很多交道，她是一位非常有愛心，非常熱心公益的家長，也是一位社區的領袖，大家可以看到她的歷史，在過去十多年來，一直積極參加特別是學校的一些活動。」

這是3月23日學區委員會開會的錄影片段，畫面上長頭髮帶著深藍色口罩的學區委員就是Catherine Kuo，會中除了討論學校重開的措施，她還特別發言，談仇視亞裔事件頻發的問題。

根據警方的描述，當時在派發食物的死者，站在肇事車輛的後面，不料該輛車從她後面撞上去，還把她撞上另一輛車夾在中間。

車禍的原因仍在調查，但警方相信應該跟酒精和毒品無關。

Catherine來自韓國，小時候移民來美，自2019年起擔任Dublin聯合校區學區委員，這屆任期到2024年。

Dublin聯合校區周三晚發表聲明，稱Catherine很開朗，能寬慰人讓人感到舒服，她很友善、有教養、仁慈和慷慨，他們很幸運能認識她，思念之情也無法用言語形容。

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