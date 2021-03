Dublin學區韓裔委員在中學停車場被車撞死

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Dublin聯合校區的韓裔學區委員Catherine Kuo,周三在一所中學的停車場不幸被車撞死,當局仍在調查事故原因。

這起致命車禍發生在Dublin市Fallon Middle School的停車場,周四車禍現場有人放置鮮花,悼念來做義工卻不幸喪命的Catherine Kuo。

Dublin市議員胡欣(Sherry Hu)說:「Catherine在派發食物時候,站在車的後端,然後後面一輛車撞上來了,發生這樣的事故。」

警方昨天中午11時45左右接獲通報,稱48歲的韓裔學區委員Catherine Kuo在該校停車場被兩輛汽車撞到,被送往Castro Valley的Eden醫療中心治療,在當天下午就傷重不治。

胡欣說:「我們整個社區都非常非常傷心,我和她在臉書上也是朋友,和她過去打過很多交道,她是一位非常有愛心,非常熱心公益的家長,也是一位社區的領袖,大家可以看到她的歷史,在過去十多年來,一直積極參加特別是學校的一些活動。」

這是3月23日學區委員會開會的錄影片段,畫面上長頭髮帶著深藍色口罩的學區委員就是Catherine Kuo,會中除了討論學校重開的措施,她還特別發言,談仇視亞裔事件頻發的問題。

根據警方的描述,當時在派發食物的死者,站在肇事車輛的後面,不料該輛車從她後面撞上去,還把她撞上另一輛車夾在中間。

車禍的原因仍在調查,但警方相信應該跟酒精和毒品無關。

Catherine來自韓國,小時候移民來美,自2019年起擔任Dublin聯合校區學區委員,這屆任期到2024年。

Dublin聯合校區周三晚發表聲明,稱Catherine很開朗,能寬慰人讓人感到舒服,她很友善、有教養、仁慈和慷慨,他們很幸運能認識她,思念之情也無法用言語形容。

