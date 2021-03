【KTSF 韓千繪報導】

拜登政府披露了關於是否對邊境非法入境人員進行新冠檢測的細節。

由於最近一段時間,大批無證移民湧入美國,不由得令人擔心在新冠疫情還沒有結束之時,這些非法移民是否有做新冠病毒檢測?

南部邊境海關和邊境巡邏隊表示,他們並沒有在他們的收容所設施內進行新冠病毒檢測,拜登政府周四公佈了有關細節,如果有非法入境的家庭被檢測出陽性,那麼這家人將由非政府組織安排隔離,如果是無成人陪伴的兒童,當他們被轉送到衛生和民生服務部的時候會做檢測。

一名官員表示,自從去年3月24日以來,已有2,897名兒童新冠檢測陽性,在過去一年裡,有約7.4%的移民兒童新冠病毒測試呈陽性。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。