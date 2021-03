【KTSF】

有鑑於近日美國南部邊界出現無證移民大量湧入,總統拜登特別指派副總統賀錦麗負責處理美墨邊境的移民潮。

白宮成立專責小組處理大量無證移民湧入美國的問題,拜登特別指派賀錦麗統籌領導這小組,專責找出移民潮的根源,以及制定一套長期策略,以應對當前移民潮的湧入,並且與中美洲國家包括薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯以及墨西哥聯絡,以制止美墨邊界的移民潮。

賀錦麗形容,美國的邊境正面對非常嚴峻的挑戰,她說無證移民不應冒險來美,美國將會嚴厲執法來解決邊境的移民潮。

