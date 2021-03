紐森提名州眾議員Rob Bonta擔任加州司法部長

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周三提名州眾議員Rob Bonta擔任加州司法部長,如提名獲通過,Bonta將會成為首位菲律賓裔的加州司法部長。

Bonta表示,一旦上任,將會譴責針對亞裔的仇恨罪案,也表示自己曾面對過種族歧視。

48歲的Rob Bonta在菲律賓出生,跟家人搬到加州中谷長大,畢業於耶魯大學,目前是代表東灣的州眾議員,也曾經擔任過舊金山副市府律師,以及Alameda市議員。

有鑑於在上星期造成8人死亡的亞特蘭大槍擊案,以及最近急升針對亞裔的暴力罪案,多名亞太裔的州官員早前向州長紐森解釋任命亞太裔出任新司法部長的重要性和必要性,其中加州財務長馬世雲呼籲紐森任命Bonta出任加州司法部長,接替出任聯邦衛生部長的Xavier Becerra。

有亞太裔社區領袖早前都發聲,支持Bonta出任加州司法部長。

一經州議會通過,Bonta將會是繼賀錦麗之後,加州第二位亞裔司法部長。

