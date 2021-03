越來越多兒童無父母陪同下非法跨越美墨邊境

【KTSF 馮政浩報導】

無父母陪同下跨過美墨邊境的無證兒童越來越多,有數千人被扣押在成人的邊境巡邏設施。

有議員披露德州Donna市其中一個爆滿設施的圖片,有很多兒童和成人擠壓一起。

白宮發言人Jen Psaki說:「這些圖片展示,政府一直認為這些邊境巡邏設施並非適合兒童逗留的地方,也不是政府想兒童留下的地方。」

雖然拜登政府試圖將兒童搬離這些設施,文件展示,長時間在這些地方被扣押的兒童數目,差不多每天都上升。

共和黨籍的肯塔基州聯邦眾議員James Comer就指出:「民眾現在覺得現在可以非法跨過邊境,而無需承擔特朗普當總統時的後果。」

根據CNN資料,遭到海關及邊境保護署羈留超過10日的無父母陪同移民小童超過800名,而無陪同兒童的平均扣押時間繼續在130小時左右,超過法定的72小時限制。

國土安全部部長Alejandro Mayorkas表示,已經「加強宣傳訊息,令那些人知道不可以到邊境,而邊境已經關閉」。

但共和黨人覺得訊息無被接收,他們更責難白宮引起跨越邊境的人數,認為無陪同的兒童跨越邊境是一個人道危機,是很難處理的情況。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。