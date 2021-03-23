12港人案8人刑滿回港 交國安處、商罪科等跟進

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12港人案其中8人在中國內地刑滿，分批移交香港，再押返天水圍警署。據了解，最早到港的是「香港故事」成員李宇軒，分別由警方國安處、商罪科等接手跟進。

8名港人刑滿出獄，分批在深圳灣口岸移交香港警方。最早一名約10時半由警方車輛載到天水圍警署，據了解是「香港故事」成員李宇軒，國安處高級警司李桂華亦在場。李宇軒涉嫌勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪被捕，是12港人中唯一一人牽涉國安法的案件。警方用了約半小時辦理手續，再將他押到元朗警署。

到下午3時許，在交通警開路下，再多三名港人移交回來。車隊經過深圳灣大橋，約15分鐘後回到天水圍警署。

3人黑布蒙頭、鎖上手扣，自行步入警署，完成手續後再被押走。到4時許，再有三名港人押返警署，最後一人就在約5時到。

李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然因為偷越邊境罪罪成判監7個月，除了李宇軒，7人分別涉及暴動、藏械、縱火等控罪。兩名未成年被告黃臨福及廖子文，深圳檢察院決定不起訴。去年底移交回港後，被加控不依期歸柙罪，目前還柙壁屋監獄。至於喬映瑜及鄧棨然組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判監兩年及三年，律師指他們分別在廣東省女子監獄及從化監獄服刑。

家屬的代表大律師批評警方從沒向家屬交代移交安排，感到非常失望。

家屬代表大律師鄒幸彤說：「212日沒見家人，他們想急切地見一面，甚至只是揮一揮手的心情，但警方從來沒向家屬作出任何交代。究竟今天是何時進行交接？在哪裏進行交接？接着會送去哪一個警署？家人想送一些，其實只是一些很卑微的要求，想送一件衣服、想送一些食物給他們的子女，家人起碼要知道他們的去向。李宇軒錄口供的時候也是沒有律師在場，是他們的權利，為何要有這麼多阻攔？」

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