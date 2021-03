【KTSF 馮政浩報導】

東京奧運委員會宣布,外國觀眾不可以入境,親身觀賞今年夏天的奧運比賽。

東京奧運委員會星期六宣布,日本不接受國際旅客入境現場觀看今年夏天的奧林匹克比賽。

委員會表示,已經購買入場券的外國居民,將會獲得退款。

根據主辦者的聯合聲明,他們現在作出決定是希望外國持票人可以預早安排。

