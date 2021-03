【KTSF】

加州州長紐森周五正式簽署SB 95號提案,為工人延長提供緊急有薪病假至9月30日,預計有1000多萬名工人可受惠。

原本的有薪病假法案在去年12月31日已經結束,新法案將其延續至9月30日,為全職員工提供最多兩星期的有薪病假,另外可以照顧染疫的家人,或在家遙距上學的孩子,以及不想他們因為擔心失去工資,生病都照去上班,減低傳染風險。

提案亦都准許工人可以請有薪病假去接種疫苗。

