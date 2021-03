金門簽語餅食公司老闆收恐嚇電話 對方指責亞裔社區反非洲裔（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠老字號金門簽語餅食公司的老闆陳展明(Kevin Chan),周四在他的私人手機收到一個口訊,對方表示亞裔社區反對非洲裔社區,又說亞裔社區被白人至上主義洗腦,陳展明已經報警。

陳展明早上9點半左右收到一個他不認識的電話,他沒有接聽,對方在電話留言說:「我希望你的舖頭關門,亞裔社區反對非洲裔,並犯下白人至上主義,你的社區已經被洗腦,你們和白人至上主義者聯手,你永遠不要,不要,永遠不要用眼看一個非洲裔,你看不起人,自己找死,你的社區已經被洗腦。」

陳展明說:「我在我的手機收到這樣的電話,我感到很不舒服和不安,因為可大可小,不知道他想幹什麼,而且最近真的有許多華人被攻擊和傷害。」

陳展明報了警,警方也隨即派人到現場落案,負責華埠治安的中央警局局長吳俊華表示會嚴肅處理。

吳俊華說:「我們很嚴肅處理各類的恐嚇,首要就是報案,由警員到場處理和寫報告,很多時候這類案件會交由特別調查組處理,我們可以用科技找尋你看不見的線索。」

舊金山市長布里德很重視這次電話留言的事件,即日接受本台的訪問。

布里德說:「我感到困擾和心碎,我認識陳展明許多年,我們都就讀Galileo高中,令我傷心的是有人自以為是,打電話給他並作出一些指控,又傳達這可怕令人心碎的訊息給一個很好的人。」

布里德透露下星期將會宣布擴大一個非洲裔成員為主的防止街頭暴力計劃,幫助亞裔聚居的社區維持治安,不過布里德指出,她會尋根究底,向各方面,包括警方、社區大使以及地檢處問責,阻止不法分子不斷地犯案和傷害其他人。

布里德說:「歸根究底我要找到問題的根源,究竟發生什麼事,為何有人覺得他們可以犯這樣的罪行,這樣對待其他人,(受害人)有可能是我的祖母。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。