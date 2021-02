奧克蘭市府小組提出114項改革警局建議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

在去年的「黑人生命寶貴」運動下,東灣奧克蘭(屋崙)市府成立的重建公共安全專責小組(Reimagining Public Safety Task Force)對改革警局提出114項初步建議,社區組織認為建議做得不夠。

Defund Police Coalition削減警局資金聯會周三發表詳細報告,重點支持當中幾項建議,包括大力支持對行為不檢的警員作出處分,另外他們都支持將與精神健康、濫用藥物、無家可歸者有關的舉報交由社區人士處理,取代警員到場,以及對警員領取超時薪資金額設上限等,他們重申削減警局資金,投資在社區項目,才能改善公共安全。

宗教聯盟主任Saabir Lockett說:「我們呼籲市府不應該著重如何改變警局的風氣,而是著重如何可以調配資金幫助社區。」

APTP政策主任James Burch說:「奧克蘭警局今年超支3千萬元,其中1900萬元是未經許可的超時工作薪酬。」

聯會又不支持報告中的6項建議,例如不贊成改變警員制服,或廢除警局階級等可以改善治安。

不過,屋崙華埠商會主席陳錫澎接受本地新聞台KPIX報導時就表示,在最近發生很多亞裔居民遭暴力對待的情況之下,不認為是時候削減警局開支。

陳錫澎說:「我認為目前應優先處理公共安全,在開始改動不同的項目之前,我們應專注於如何讓警隊有效運作。」

陳錫澎表示,他反對將奧克蘭市民作為警隊改革運動的白老鼠。

當局會就這份改革建議在3月9號舉辦多一場社區會議,之後建議就送交市議會審議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。