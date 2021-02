眾院規例委員會對紓困法案增加三項新開支

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院屬下的規例委員會周三公布新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案的內容,當中包括加入三項新類別的開支,眾議院全院可望本周五表決法案。

在眾議院全院還未表決新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案之前,眾議院最後一個委員會規例委員會周三公布紓困法案的最新版本,當中加入三項新類別的開支,分別是提高外援撥款、部族援助,以及增加對全國科學基金會和全國標準及科技研究所的撥款,估計這些額外開支增加約118億。

消息指出,如果紓困法案總值超過預算議案原先的上限,將不會合符在參議院使用的快速立法程序,預料眾議院全院最快在本週五表決紓困法案。

如果過關,下一步參議院可以對眾議院的版本作出改動,可能移除聯邦最低時薪15元的條款,總之民主黨領袖希望紓困法案在3月14日之前完成立法工作。

另外有消息透露,疫情紓困法案完成立法之後,拜登總統計劃推出更長遠的刺激經濟藍圖,當中包括聯邦加大投資在基建和清潔能源項目,參議院屬下一個委員會周三開始審議拜登這項大計。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。