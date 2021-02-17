奧克蘭Coliseum大型疫苗接種中心開始運作

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦機構在奧克蘭（屋崙）Coliseum開設的大型疫苗接種中心周二開始運作，當局計畫每天為6千人接種新冠病毒疫苗。

在奧克蘭Coliseum的疫苗接種中心，計畫在未來的兩個月，每天為6千人接種新冠疫苗，這些疫苗並不是來自加州州府的分配，而是直接由聯邦政府取得，這個中心由大約600名工作人員，花費上億元運作。

加州州長緊急服務部發言人Christina Curry說：「你可以看到我們在這裡建了一個小城市，有帳篷、工作人員和車道等，有超過百萬個細微之處，我們從加州和亞利桑納州的類似設施吸取了經驗，策畫運作模式來提供最好的服務。」

開車到這裡的民眾，把車開到所屬車道，接種疫苗之後，把車往前開，必須等上15分鐘後，要是沒有副作用就可以離開，整個程序大約一個小時，要是沒有開車的話，可以乘搭捷運或巴士。

接種疫苗中心需要預約，而要是有人預約之後沒有出現，而導致有剩餘的疫苗的話，當局透露不會浪費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。