奧克蘭Coliseum大型疫苗接種中心開始運作

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦機構在奧克蘭(屋崙)Coliseum開設的大型疫苗接種中心周二開始運作,當局計畫每天為6千人接種新冠病毒疫苗。

在奧克蘭Coliseum的疫苗接種中心,計畫在未來的兩個月,每天為6千人接種新冠疫苗,這些疫苗並不是來自加州州府的分配,而是直接由聯邦政府取得,這個中心由大約600名工作人員,花費上億元運作。

加州州長緊急服務部發言人Christina Curry說:「你可以看到我們在這裡建了一個小城市,有帳篷、工作人員和車道等,有超過百萬個細微之處,我們從加州和亞利桑納州的類似設施吸取了經驗,策畫運作模式來提供最好的服務。」

開車到這裡的民眾,把車開到所屬車道,接種疫苗之後,把車往前開,必須等上15分鐘後,要是沒有副作用就可以離開,整個程序大約一個小時,要是沒有開車的話,可以乘搭捷運或巴士。

接種疫苗中心需要預約,而要是有人預約之後沒有出現,而導致有剩餘的疫苗的話,當局透露不會浪費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。