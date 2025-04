【全國新聞】前聯邦眾議員George Santos被裁定盜竊他人身分罪成 被判監7年3個月

【KTSF 張擎鳳報導】

前紐約州第三選區國會眾議員George Santos,涉嫌盜竊他人身份被起訴,一名聯邦地區法官週五裁定Santos罪成,判監7年3個月。

去年夏季時,36歲共和黨前國會眾議員George Santos,對涉嫌盜竊他人身份的指控表示認罪,並且願意支付58萬元的罰款,週五一名聯邦地區法官判處Santos入獄87個月,即是7年3個月。

根據《紐約時報》的報導,Santos在2022年參選時,偽造自己的學歷和資歷,包括說自己有Baruch大學的學位,並且曾在Citigroup,以及Goldman Sachs等金融機構工作過。

另外,媒體Politico亦報導,Santos有刑事盜竊罪的案底。

眾議院道德委員會對Santos展開調查,然後委員會發現Santos除了虛報自己的資歷外,還盜竊多人的身份,以便獲得競選資金,Santos在2023年被革職。

