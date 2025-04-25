【全國新聞】前聯邦眾議員George Santos被裁定盜竊他人身分罪成 被判監7年3個月

【KTSF 張擎鳳報導】

前紐約州第三選區國會眾議員George Santos，涉嫌盜竊他人身份被起訴，一名聯邦地區法官週五裁定Santos罪成，判監7年3個月。

去年夏季時，36歲共和黨前國會眾議員George Santos，對涉嫌盜竊他人身份的指控表示認罪，並且願意支付58萬元的罰款，週五一名聯邦地區法官判處Santos入獄87個月，即是7年3個月。

根據《紐約時報》的報導，Santos在2022年參選時，偽造自己的學歷和資歷，包括說自己有Baruch大學的學位，並且曾在Citigroup，以及Goldman Sachs等金融機構工作過。

另外，媒體Politico亦報導，Santos有刑事盜竊罪的案底。

眾議院道德委員會對Santos展開調查，然後委員會發現Santos除了虛報自己的資歷外，還盜竊多人的身份，以便獲得競選資金，Santos在2023年被革職。

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