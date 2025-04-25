【加州新聞】加州今年夏季將添置C-130貨運飛機 協助迅速救火（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州州長紐森宣布，今年夏季將增加一架C-130貨運飛機，協助迅速救火，配合實時偵測及通報系統FIRIS，緊急事務部代表表示，能更有效應對將至的山火季節。

為了避免山火造成大規模災難，州長紐森週四宣布將啟用多一部C130貨運飛機協助救火，在今年夏季有望再增加另一架C130，總共三架C130在州內協助救火。

C130飛機經加州消防局Calfire改裝和更新配備後，能承載4000加侖的阻燃劑，比起Calfire其他飛機承載量高三倍，此外，C130能單次飛行長達800英里，而且時速達到368英里，是全州內用於救火速度最快的飛機。

C130飛機在一月救援南加州山火，而且去年10月也用於對抗奧克蘭（屋崙）山頭的火警，令火勢受控於15英畝。

除C130飛機外Calfire已經持有69架航空救火的直升機和飛機，加州也是唯一擁有C130救火飛機的州分。

州長紐森表示，加州不斷增加應對山火的資源同時，也希望能夠和聯邦政府達成合作。

州長紐森說：「我們需要聯邦政府支持，加州57%的土地由聯邦政府負責，只有3%屬州府管制，我們和聯邦政府有共同管理土地的責任，但我們需要更多資金，聯邦政府剛削減了林木部一成的資金，我們會繼續貢獻但我們需要合作。」

為了積極和快速應對山火，加州緊急事務部也應用實時智能偵測系統FIRIS，監察加州各處的火警狀態。

緊急事務部首席副總監Christina Curry也提及，他們會繼續以主動謹慎的態度，為山火季節作好準備。

Curry說：「我們必須以未雨綢繆的態度應對山火，並做好充足準備，這些協助決策的工具，和我們主動、迅速的回應，是對抗山火危機所需的。」

加州消防部總監Joe Tyler也承諾，Calfire將會繼續和不同消防服務部門合作，保護加州居民。

Tyler說：「加州和加州消防部隨時準備，保護加州內的人士，無論他們屬於任何管轄範圍，我們會繼續和私人防火團隊、全國原住民部落代表合作，繼續加強林木抗火能力，以及和原住民部落交流環境知識。」

聯邦政府來年計劃捐贈多五架C130飛機至加州，並駐守在聖地牙哥、Chico等地區。

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