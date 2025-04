【加州新聞】加州今年夏季將添置C-130貨運飛機 協助迅速救火（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州州長紐森宣布,今年夏季將增加一架C-130貨運飛機,協助迅速救火,配合實時偵測及通報系統FIRIS,緊急事務部代表表示,能更有效應對將至的山火季節。

為了避免山火造成大規模災難,州長紐森週四宣布將啟用多一部C130貨運飛機協助救火,在今年夏季有望再增加另一架C130,總共三架C130在州內協助救火。

C130飛機經加州消防局Calfire改裝和更新配備後,能承載4000加侖的阻燃劑,比起Calfire其他飛機承載量高三倍,此外,C130能單次飛行長達800英里,而且時速達到368英里,是全州內用於救火速度最快的飛機。

C130飛機在一月救援南加州山火,而且去年10月也用於對抗奧克蘭(屋崙)山頭的火警,令火勢受控於15英畝。

除C130飛機外Calfire已經持有69架航空救火的直升機和飛機,加州也是唯一擁有C130救火飛機的州分。

州長紐森表示,加州不斷增加應對山火的資源同時,也希望能夠和聯邦政府達成合作。

州長紐森說:「我們需要聯邦政府支持,加州57%的土地由聯邦政府負責,只有3%屬州府管制,我們和聯邦政府有共同管理土地的責任,但我們需要更多資金,聯邦政府剛削減了林木部一成的資金,我們會繼續貢獻但我們需要合作。」

為了積極和快速應對山火,加州緊急事務部也應用實時智能偵測系統FIRIS,監察加州各處的火警狀態。

緊急事務部首席副總監Christina Curry也提及,他們會繼續以主動謹慎的態度,為山火季節作好準備。

Curry說:「我們必須以未雨綢繆的態度應對山火,並做好充足準備,這些協助決策的工具,和我們主動、迅速的回應,是對抗山火危機所需的。」

加州消防部總監Joe Tyler也承諾,Calfire將會繼續和不同消防服務部門合作,保護加州居民。

Tyler說:「加州和加州消防部隨時準備,保護加州內的人士,無論他們屬於任何管轄範圍,我們會繼續和私人防火團隊、全國原住民部落代表合作,繼續加強林木抗火能力,以及和原住民部落交流環境知識。」

聯邦政府來年計劃捐贈多五架C130飛機至加州,並駐守在聖地牙哥、Chico等地區。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。