【全國新聞】麻疹疫苗接種率如持續下降 在美國可能成為風土病

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新研究顯示,麻疹個案在全美有上升的趨勢,衛生專家表示,如果麻疹疫苗接種率持續下降,預計會有幾百萬人染病,麻疹可能會成為國内的風土病。

公共衛生專家Leana Wen醫生說:「麻疹是一種傳染性極高的疾病。」

雖然美國當局在2000年時宣布麻疹在美國絶跡,但一項新的研究表明,如果預防麻疹的疫苗接種率不提高,麻疹可能會在美國成為風土病,代表麻疹會一直在全美傳播。

如果麻疹疫苗接種率維持不變,研究人員預計,在25年内麻疹病例將達到近90萬宗。

衛生專家估計,如果麻疹疫苗接種率下降一成,麻疹個案會升至約1,100萬宗,如果接種率下降一半,將有超過5,100萬人感染麻疹。

RFK人權組織主席Kerry Kennedy說:「所有人需要立即接種麻疹疫苗。」

大多數人在兒童時期接種的麻疹疫苗已被證明非常有效。

聯邦食品及藥物管理局局長Martin Makary說:「我相信MMR疫苗。」

自COVID疫情以來,麻疹疫苗接種率下降了,聯邦疾控中心(CDC)在德州西部和鄰近的州份錄得麻疹爆發個案,其他地區亦有確診個案。

Wen說:「併發症包括肺炎、癲癇、永久殘疾,甚至死亡。」

一班公共衛生專家推出Vaccine Integrity Project,「疫苗誠信計劃」,以提高大衆對疫苗的認知。

他們說,這個計劃是為了應對聯邦衛生部長小羅拨甘迺迪誤傳麻疹疫苗訊息一事。

小羅拨甘迺迪說:「民衆感染麻疹,因為他們沒有接種疫苗,他們感染麻疹,為爲疫苗的效力減低。」

CDC認為,現代疫苗可以終身預防麻疹,聯邦食品及藥物管理局局長表示,有必要讓兒童接種麻疹疫苗。

Makary說:「任何兒童死於一種疫苗可預防的疾病,都是一個悲劇。」

