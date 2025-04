【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕了7名男子,指他們涉嫌企圖與未成年人士發生性行為。

被捕的7名男子年齡介乎25至52歲,聖荷西警方表示,4月1號到5號間,7名疑犯涉嫌利用社交媒體,聯絡一名14歲的未成年人士,企圖約他到一個地方進行性行為,當中有一些疑犯亦試圖以金錢換取性交易。

有疑犯到達約定交易場所時,立即被在場埋伏的警員拘捕,亦有人在其他地方被捕。

負責今次調查的包括聯邦調查局、南灣多個警局及Marin縣地檢處等,當局呼籲大眾如有相關案件的消息,請致電(408) 273-2959聯絡警方。

