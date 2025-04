【全國新聞】特朗普政府公開羅拔甘迺迪暗殺案的檔案文件

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普政府週五公開有關涉及1968年民主黨籍紐約州參議員羅拔甘迺迪暗殺案的檔案文件。

大約長一萬頁,有關1968年民主黨籍紐約州參議員甘迺迪被暗殺的檔案文件,週五被特朗普政府公開。

其中包括槍手的一份手寫字條,上面寫著必須除掉這位民主黨人,案發於1968年6月5日,甘迺迪在南加州洛杉磯Ambassador酒店,慶祝在加州民主黨總統初選中獲勝,他演講後不久就遭槍殺身亡。

行兇的Sirhan Sirhan被裁定一級謀殺罪最成,判處終身監禁,目前他仍在服刑。

特朗普總統近期發佈行政命令,要求公佈幾宗高調的暗殺案文件。

甘迺迪的兒子、現任衛生部長小羅拔甘迺迪發聲明,贊揚白宮的行動。

至於關於甘迺迪的哥哥,前總統約翰甘迺迪於1963年的暗殺案文件已於上個月公開。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。