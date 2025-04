【全國新聞】法官阻撓特朗普政府解僱消費者金融保護局九成員工

【KTSF 朱慧琪報導】

一名聯邦法地區法院法官週五阻止特朗普政府解僱消費者金融保護局九成員工。

特朗普政府在週四開始大規模解僱消費者金融保護局的員工,解僱約1,500人,只留下200名員工。

在週五的聆訊上,聯邦地區法院法官Amy Berman Jackson暫停了政府的大規模解僱行動,及禁止官員切斷員工進入電腦系統的權限,並定於4月28日聽取官員的證詞。

法官Jackson表示,擔心當局的解僱計劃,會違反她先前的命令,要求保留消費者金融保護局,直到她對工會提出保留機構的訴訟作出裁決。

法官指,當局解僱消費者金融保護局的九成員工,是為解散這個機構做好準備,令它無法履行法定職責,到法庭有裁決時,該機構已不存在。

她直指,有理由相信行政當局是藐視法官的命令。

在金融海嘯後成立的消費者金融保護局,職責是保障消費者免受欺詐,促進公平和透明的抵押貸款、信用卡和其他消費金融產品和服務。

