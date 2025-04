【KTSF】

聖荷西警方正在調查一宗兇殺案,呼籲公眾提供線索。

當局表示,星期四凌晨2點半左右接報發生擾民事件,警方去到南Market街300號路段一間公寓,到場後發現一名成年男子,身上至少有一處刀傷,急救人員立即為傷者急救,但他被證實當場死亡,這宗是聖荷西市今年第8宗兇殺案。

案件正在調查當中,警方呼籲民眾有任何關於案件的資訊,請致電(408) 277-5283聯絡警方。

