【灣區新聞】奧克蘭特別選舉更新點票結果 市長候選人Barbara Lee得票率反超前

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭（屋崙）特別選舉週五下午更新初步點票結果，市長候選人Barbara Lee的得票率反超前，領先Loren Taylor約5個百分點，第二區市議員的席位仍由華裔的王夏琳以59%領先，提高消費稅的A提案，暫時獲65%選民支持。

奧克蘭特別選舉週五今日下午近5時更新初步點票結果，至今點算約94,900票，投票率約是37.8%。

今次市長選舉選情緊湊，週五公佈的初步點票結果顯示，Barbara Lee反超前，以4萬8千多票，約53%得票率領先Loren Taylor，Taylor獲得4萬3千多票，兩人相差4995票，約5個百分點，點票仍然繼續。

第二區市議員得票率最高的兩名候選人票數也拉近了，仍然領先的王夏琳獲近7000票，得票率約為59%，主要對手Kara Murray-Badal則獲4776票，票數差距超過2200票。

至於提高消費稅至10.75%的A提案獲57,400票支持，以65%大比數領先，Alameda縣選務處將於下星期五公布新一輪的點票結果。

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