【全國新聞】聯調局發現有網上騙案針對學生家長 包括提供假獎學金（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

正值大學開學時期，聯邦調查局（FBI）發現不少針對學生和家長的網上騙案，包括網上買賣平台出現的詐騙活動，以及提供假的獎學金，本台專訪FBI舊金山分局局長，談到近期的騙案趨勢。

聯邦調查局（FBI）指，網上騙案近年來繼續有上升的趨勢，尤其是利用網上的渠道，騙子獲得大量個人資料之後，操控用戶的心理以去騙取金錢。

據FBI網絡罪行投訴中心的的數據，2023年，全國有880,000人舉報網上騙案，牽涉共124億元的損失，其中加州有最多受害人，去年一年之內，共有77,000人被騙，受害人損失的金錢總共高達20億。

騙子會因應不同時機而採取不同手段，例如現時是開學季節，騙子便會選擇家長和大學生下手。

聯邦調查局舊金山分局局長Robert Tripp舉例，騙徒聲稱提供獎學金，但要求受害人先繳付一筆報名費用，也有騙子假扮學校職員，去偷取個人資料。

Tripp說：「我們見過騙子假扮學校職員，警告家長學生的註冊過期，因而詢問學生的出生日期、社安號碼和住址，事實上，校方從不會詢問這些資料，因為明白這些是敏感而重要的個人資料。」

FBI呼籲大家利用可靠的渠道，雙重確認來電者或網上對方的身份，而且學校的職員一般都不會透過電話詢問個人資料。

大學開學時節，不少學生會在網上交易平台買賣課本和家具，騙徒也會趁機行騙，學生應怎樣識別網上買賣雙方是否真有其人。

Tripp說：「我會建議買賣雙方的人，參考網站的防止騙案指南，他們通常會給買家和賣家很好的建議，例如提醒他們，注意某些可疑的地方。」

如果對方催促一定要在短時間內做決定，包括金錢交易，就要提高警覺。

FBI建議大家在警局範圍內交收貨物和金錢，許多警局都設有這樣的特定的區域，有閉路電視監控，讓大家在一個安全的地方從事交易活動。

假如用家發現自己不幸被騙，Tripp建議他們首先致電所牽涉的財務機構，盡快終止匯款，並且到聯邦調查局的IC3網站舉報騙案，網址是：https://www.ic3.gov/

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