【全國新聞】聯調局發現有網上騙案針對學生家長 包括提供假獎學金（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

正值大學開學時期,聯邦調查局(FBI)發現不少針對學生和家長的網上騙案,包括網上買賣平台出現的詐騙活動,以及提供假的獎學金,本台專訪FBI舊金山分局局長,談到近期的騙案趨勢。

聯邦調查局(FBI)指,網上騙案近年來繼續有上升的趨勢,尤其是利用網上的渠道,騙子獲得大量個人資料之後,操控用戶的心理以去騙取金錢。

據FBI網絡罪行投訴中心的的數據,2023年,全國有880,000人舉報網上騙案,牽涉共124億元的損失,其中加州有最多受害人,去年一年之內,共有77,000人被騙,受害人損失的金錢總共高達20億。

騙子會因應不同時機而採取不同手段,例如現時是開學季節,騙子便會選擇家長和大學生下手。

聯邦調查局舊金山分局局長Robert Tripp舉例,騙徒聲稱提供獎學金,但要求受害人先繳付一筆報名費用,也有騙子假扮學校職員,去偷取個人資料。

Tripp說:「我們見過騙子假扮學校職員,警告家長學生的註冊過期,因而詢問學生的出生日期、社安號碼和住址,事實上,校方從不會詢問這些資料,因為明白這些是敏感而重要的個人資料。」

FBI呼籲大家利用可靠的渠道,雙重確認來電者或網上對方的身份,而且學校的職員一般都不會透過電話詢問個人資料。

大學開學時節,不少學生會在網上交易平台買賣課本和家具,騙徒也會趁機行騙,學生應怎樣識別網上買賣雙方是否真有其人。

Tripp說:「我會建議買賣雙方的人,參考網站的防止騙案指南,他們通常會給買家和賣家很好的建議,例如提醒他們,注意某些可疑的地方。」

如果對方催促一定要在短時間內做決定,包括金錢交易,就要提高警覺。

FBI建議大家在警局範圍內交收貨物和金錢,許多警局都設有這樣的特定的區域,有閉路電視監控,讓大家在一個安全的地方從事交易活動。

假如用家發現自己不幸被騙,Tripp建議他們首先致電所牽涉的財務機構,盡快終止匯款,並且到聯邦調查局的IC3網站舉報騙案,網址是:https://www.ic3.gov/

