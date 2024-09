【灣區新聞】舊金山市長布里德為振興市中心再推新法案 計劃新增四個娛樂區（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德為振興市中心再推動新法案,計劃新增四個區域,為舊金山娛樂區(entertainment zone),令全市的娛樂區總數增至五個。

布里德宣佈再推動新提案,在市中心聯合廣場附近新增多4個娛樂區,包括Mid-Market、Maiden Lane、Mark Lane至Harlan Place,以及Thrive City。

早在5月份,舊金山已經設立了加州第一個娛樂區,範圍是California街和Sacramento街之間的Front街。

一旦提案獲得批准,將令全市的娛樂區總數增至五個,此法案旨在振興市中心的經濟,法案將允許娛樂區內的餐廳和酒吧,在戶外活動以及其他活動期間,售賣酒精飲品給消費者。

加州法例對酒精飲品有多項管制,例如在凌晨2點至6點之間,出售或購買酒精飲品屬於輕罪。

威善高提出的加州SB76法案,去年已經獲得通過,在SB76法案下,舊金山獲得授權可以設立娛樂區,區內的餐廳和酒吧,在活動期間可以營業,並販售酒精飲品。

