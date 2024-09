【全國新聞】白宮促加強槍管立法 特朗普指槍手有精神病

【KTSF】

針對喬法亞州一間高中週三發生槍擊案,導致4人死亡,白宮回應表示要加強立法,以保障社區的安全。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「我們有槍械暴力預防辦公室,它所做的事情之一,就是那些行政行動,及總統所簽署的立法,以確保我們迅速採取這些行動,特別是那個行為,因此,我們將其投入到社區中,並確保我們正盡力保持社區的安全,但答案是立法,我們必須制定法律,更多、更多的法律,這樣我們才能保護社區。」

副總統賀錦麗週三在新罕布什爾州造勢時,回應指,這宗槍擊案是一場悲劇,令人感到憤怒。

賀錦麗說:「這只是許多毫無意義的悲劇之上,一個毫無意義的悲劇,令人憤慨的是在美國,父母每天都擔心上學的孩子,是否能活著回家,這是毫無意義的,我們必須阻止它,我們必須一勞永逸,結束我國的槍械暴力瘟疫。」

賀錦麗也提及,有學生告訴她,他們在學校一直都有參與針對現場槍擊的安全演習,賀錦麗認為,小孩子在學校應該安心學習,為發揮天賦的潛力做準備,而不應該令他們時刻擔心,隨時有槍手闖進課室行兇,她主張加強管制槍械。」

前總統特朗普就在他的Truth Social社交平台發文指,涉案槍手是「有病與精神錯亂的怪物」,他向當地受影響的人士表達同情,並為可愛的學生,被一個精神錯亂的怪物奪去生命感到痛心。

網上不少輿論指出,共和黨並不支持加強管制槍械。

