【全國新聞】白宮促加強槍管立法 特朗普指槍手有精神病

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針對喬法亞州一間高中週三發生槍擊案，導致4人死亡，白宮回應表示要加強立法，以保障社區的安全。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「我們有槍械暴力預防辦公室，它所做的事情之一，就是那些行政行動，及總統所簽署的立法，以確保我們迅速採取這些行動，特別是那個行為，因此，我們將其投入到社區中，並確保我們正盡力保持社區的安全，但答案是立法，我們必須制定法律，更多、更多的法律，這樣我們才能保護社區。」

副總統賀錦麗週三在新罕布什爾州造勢時，回應指，這宗槍擊案是一場悲劇，令人感到憤怒。

賀錦麗說：「這只是許多毫無意義的悲劇之上，一個毫無意義的悲劇，令人憤慨的是在美國，父母每天都擔心上學的孩子，是否能活著回家，這是毫無意義的，我們必須阻止它，我們必須一勞永逸，結束我國的槍械暴力瘟疫。」

賀錦麗也提及，有學生告訴她，他們在學校一直都有參與針對現場槍擊的安全演習，賀錦麗認為，小孩子在學校應該安心學習，為發揮天賦的潛力做準備，而不應該令他們時刻擔心，隨時有槍手闖進課室行兇，她主張加強管制槍械。」

前總統特朗普就在他的Truth Social社交平台發文指，涉案槍手是「有病與精神錯亂的怪物」，他向當地受影響的人士表達同情，並為可愛的學生，被一個精神錯亂的怪物奪去生命感到痛心。

網上不少輿論指出，共和黨並不支持加強管制槍械。

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