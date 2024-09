【全國新聞】前紐約州官員涉任北京代理人 美司法部起訴兩人

【有線新聞】

美國司法部起訴前紐約州官員孫雯及其丈夫胡驍,指孫雯涉嫌擔任北京的代理人,獲得數百萬美元利益,用於購買物業和豪華汽車。

孫雯和胡驍周二被捕,在布魯克林聯邦法院提堂,孫雯被控違反外國代理人登記法、簽證詐騙、洗黑錢等罪,胡驍則被控串謀洗黑錢等罪,兩人否認所有控罪,分別獲准以150萬和50萬美元保釋候審。

起訴書指,41歲的孫雯是中國出生的美國公民,在紐約州長霍楚爾和前州長科莫領導的州政府工作逾10年,她曾參與2019年反對蔡英文過境紐約的示威。

起訴書指她作為北京的代理人,阻止台北當局與州政府的官員接觸,2020年駐美國台北經濟文化代表署曾去信時任州長科莫,要求祝賀蔡英文連任,但孫雯涉嫌代科莫拒絕。

孫雯亦被指擅自對海南省官員發訪美邀請函,更違規為官員辦理赴美簽證。新冠疫情期間,孫雯亦應中方官員要求推動科莫公開讚揚中方協助,科莫在一則已封存的推文,曾表揚中國政府和阿里巴巴向紐約贈送呼吸機。

起訴書又指,孫雯的丈夫胡驍經營多項生意,包括出口海產、酒莊和財務顧問等,獲中方官員提供便利和優惠從中獲利,並將賺取的金錢,在紐約長島以360萬美元置業,又購入夏威夷物業和豪華跑車。中方官員更將至少16餐由私人大廚制作的南京鹽水鴨,直送孫雯父母家中,又向孫雯親戚提供在華就業機會。

孫雯2021年起擔任霍楚爾的副幕僚長,一年多後被撤職,霍楚爾辦公室指發現孫雯的不當行為後,即時向執法部門通報並提供協助。

美國聯邦調查局指,孫雯利用職務秘密地宣傳中方的倡議,直接危害美國的國家安全。

