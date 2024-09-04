【全國新聞】前紐約州官員涉任北京代理人 美司法部起訴兩人

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美國司法部起訴前紐約州官員孫雯及其丈夫胡驍，指孫雯涉嫌擔任北京的代理人，獲得數百萬美元利益，用於購買物業和豪華汽車。

孫雯和胡驍周二被捕，在布魯克林聯邦法院提堂，孫雯被控違反外國代理人登記法、簽證詐騙、洗黑錢等罪，胡驍則被控串謀洗黑錢等罪，兩人否認所有控罪，分別獲准以150萬和50萬美元保釋候審。

起訴書指，41歲的孫雯是中國出生的美國公民，在紐約州長霍楚爾和前州長科莫領導的州政府工作逾10年，她曾參與2019年反對蔡英文過境紐約的示威。

起訴書指她作為北京的代理人，阻止台北當局與州政府的官員接觸，2020年駐美國台北經濟文化代表署曾去信時任州長科莫，要求祝賀蔡英文連任，但孫雯涉嫌代科莫拒絕。

孫雯亦被指擅自對海南省官員發訪美邀請函，更違規為官員辦理赴美簽證。新冠疫情期間，孫雯亦應中方官員要求推動科莫公開讚揚中方協助，科莫在一則已封存的推文，曾表揚中國政府和阿里巴巴向紐約贈送呼吸機。

起訴書又指，孫雯的丈夫胡驍經營多項生意，包括出口海產、酒莊和財務顧問等，獲中方官員提供便利和優惠從中獲利，並將賺取的金錢，在紐約長島以360萬美元置業，又購入夏威夷物業和豪華跑車。中方官員更將至少16餐由私人大廚制作的南京鹽水鴨，直送孫雯父母家中，又向孫雯親戚提供在華就業機會。

孫雯2021年起擔任霍楚爾的副幕僚長，一年多後被撤職，霍楚爾辦公室指發現孫雯的不當行為後，即時向執法部門通報並提供協助。

美國聯邦調查局指，孫雯利用職務秘密地宣傳中方的倡議，直接危害美國的國家安全。

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