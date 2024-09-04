【灣區新聞】舊金山消防局出現有史以來首位華裔消防局長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）消防局出現了有史以來第一位華裔消防局長。

63歲的唐淑儀（Sandy Tong）週二宣誓就任舊金山臨時消防局長。

原消防局長Jeannine Nicholson退休，消防委員會同意市長布里德的選擇，委任唐淑儀為臨時消防局長，直至找到人選擔任消防局長為止。

布里德說：「唐淑儀與華埠有深厚的淵源，在這部門服務超過35年，她熟悉市內每一吋土地和每一個角落，她會與消防部門每個成員合作，確保服務和這部門的成功能延續下去。」

Nicolson說：「她不會容忍愚昧的人，不要輕慢她，她很清楚自己在做什麼。」

唐淑儀是救護員出身，1997年舊金山衛生局與消防局合併，唐淑儀開始參與消防部門的工作，並晉升至領導層。

唐淑儀說：「我真正了解部門的文化，我曾居住在消防局，與消防員並肩工作，因此我了解整個消防局，其文化和成員，很自然的讓我進入這個職位。」

舊金山消防局約有1800名消防員、救護員和開救傷車的急救員，唐淑儀曾主導成立街頭危機應變小組，處理濫藥和有精神問題的行為。

在華埠土生土長的唐淑儀表示，會繼續服務華裔社區，例如支持生命線計劃，幫助只講中文的市民，與消防及救護員溝通，她也希望為華裔年輕人樹立榜樣。

唐淑儀說：「讓年輕人知道身為華裔可作出的貢獻，身為華裔女性，我能對部門作出同樣的貢獻，與其他人一樣。」

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