【灣區新聞】舊金山消防局出現有史以來首位華裔消防局長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)消防局出現了有史以來第一位華裔消防局長。

63歲的唐淑儀(Sandy Tong)週二宣誓就任舊金山臨時消防局長。

原消防局長Jeannine Nicholson退休,消防委員會同意市長布里德的選擇,委任唐淑儀為臨時消防局長,直至找到人選擔任消防局長為止。

布里德說:「唐淑儀與華埠有深厚的淵源,在這部門服務超過35年,她熟悉市內每一吋土地和每一個角落,她會與消防部門每個成員合作,確保服務和這部門的成功能延續下去。」

Nicolson說:「她不會容忍愚昧的人,不要輕慢她,她很清楚自己在做什麼。」

唐淑儀是救護員出身,1997年舊金山衛生局與消防局合併,唐淑儀開始參與消防部門的工作,並晉升至領導層。

唐淑儀說:「我真正了解部門的文化,我曾居住在消防局,與消防員並肩工作,因此我了解整個消防局,其文化和成員,很自然的讓我進入這個職位。」

舊金山消防局約有1800名消防員、救護員和開救傷車的急救員,唐淑儀曾主導成立街頭危機應變小組,處理濫藥和有精神問題的行為。

在華埠土生土長的唐淑儀表示,會繼續服務華裔社區,例如支持生命線計劃,幫助只講中文的市民,與消防及救護員溝通,她也希望為華裔年輕人樹立榜樣。

唐淑儀說:「讓年輕人知道身為華裔可作出的貢獻,身為華裔女性,我能對部門作出同樣的貢獻,與其他人一樣。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。