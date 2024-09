【灣區新聞】灣區多區發酷熱警示 氣象局呼籲中午和黃昏減少室外活動（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

熱浪持續,灣區多區發放酷熱警示,氣象局呼籲減少中午和黃昏的室外活動。

美國西岸地區會繼續受高氣壓的酷熱天氣影響,預計至星期四才會有緩和的跡象。

星期二中午,灣區內除Marin縣以外,所有縣均有城市發放酷熱警示。

特別是舊金山(三藩市)地區、海灣沿岸、Mission區和東南面的區域,酷熱警示生效至星期二下午6時。

國家氣象局指,舊金山星期二最熱,並估計舊金山的氣溫會達80多度,到星期四、星期五就未必會再有酷熱警示。

灣區其他地方也出現酷熱天氣,估計到星期五才會稍微降溫。

國家氣象局指酷熱警示,突顯該天的氣溫超出恆常的天氣預測,所以市民必需小心。

氣象局提醒市民,不要將人或寵物留在車,要多補充水份,並減少在下午和黃昏的室外活動。

除了北加星期二出現酷熱情況,南加州部分地區溫度,這個星期也會升至超過115度。

以死亡谷和聖地亞哥縣的沙漠為例,這些地區更將升至約118度。,比起上年相近的日子,今年溫度高華氏10至15度。

而估計全美國由星期三開始,將有超越三千萬人處於酷熱警示地區。

