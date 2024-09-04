【灣區新聞】舊金山選務處9月18日舉行招聘會 選民可要求改用電子版選舉手冊

【KTSF 黃恩光報導】

11月大選即將來臨，選民如果不想收到厚厚的選舉資料手冊，可以要求網上版本的選舉手冊，不過要及早行動。

11月大選除了選總統之外，地方政府也有眾多公職選舉，以及選舉提案需要選民作出決定。

舊金山（三藩市）選務處透露，11月的選舉手冊，英文版有296頁厚，中文版也有140頁，如果一家人裡面有幾個登記選民，就會收到幾本厚厚的選舉手冊。

選務處表示，大家可以選擇不要紙張，而改為在網上閱讀選舉手冊，可以發電郵到舊金山選務處，[email protected]，或致電(415) 554-4375通知選務處不要收到印刷本的選民資料手冊。

至於其他縣的選民，也可以到所屬縣的選務處網站，在選民資料專頁（voter portal）選擇Go Green環保，停止郵寄選民手冊。

加州法例規定，選民必須主動提出要求，改為使用電子版，否則選務處會繼續寄出選民資料手冊。

舊金山選務處呼籲選民，在9月16日之前作出決定。

另外，舊金山選務處本月18日星期三舉行招聘會，聘請選舉工作人員，時間是早上10時至下午4時，地點是South Van Ness 49號132室，詳情可瀏覽：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqAq-_tLN1Ah-SVhKwqA-Gzr2QzFYnrE773Olx88YVY2OUYQ/viewform，或電郵往：[email protected]，查詢電話：(415) 554-4375

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