【灣區新聞】舊金山選務處9月18日舉行招聘會 選民可要求改用電子版選舉手冊

【KTSF 黃恩光報導】

11月大選即將來臨,選民如果不想收到厚厚的選舉資料手冊,可以要求網上版本的選舉手冊,不過要及早行動。

11月大選除了選總統之外,地方政府也有眾多公職選舉,以及選舉提案需要選民作出決定。

舊金山(三藩市)選務處透露,11月的選舉手冊,英文版有296頁厚,中文版也有140頁,如果一家人裡面有幾個登記選民,就會收到幾本厚厚的選舉手冊。

選務處表示,大家可以選擇不要紙張,而改為在網上閱讀選舉手冊,可以發電郵到舊金山選務處,[email protected],或致電(415) 554-4375通知選務處不要收到印刷本的選民資料手冊。

至於其他縣的選民,也可以到所屬縣的選務處網站,在選民資料專頁(voter portal)選擇Go Green環保,停止郵寄選民手冊。

加州法例規定,選民必須主動提出要求,改為使用電子版,否則選務處會繼續寄出選民資料手冊。

舊金山選務處呼籲選民,在9月16日之前作出決定。

另外,舊金山選務處本月18日星期三舉行招聘會,聘請選舉工作人員,時間是早上10時至下午4時,地點是South Van Ness 49號132室,詳情可瀏覽:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqAq-_tLN1Ah-SVhKwqA-Gzr2QzFYnrE773Olx88YVY2OUYQ/viewform,或電郵往:[email protected],查詢電話:(415) 554-4375

