【全國新聞】喬州高中發生槍擊案4死 未成年槍手落網

喬治亞州一間高中週三發生大型槍擊案,最少有4人死亡,9人受傷,涉嫌開槍的是一個14歲少年,他已經被捕並將以成年人身份受審。

執法部門證實,至少有4人在事件中喪生,包括兩名學生和兩名教師,另有9名傷者送院治療。

喬治亞州調查局局長表示,該校的14歲學生Colt Gray,涉嫌開槍被捕,他面對謀殺控罪,並將以成年人的身份受審。

當局表示,當這名學生與校園警察對峙時,他選擇了投降,案件的動機未明,當局也正在調查,他如何取得槍械及帶進校園。

學校所在的Barrow縣,縣警長Jud Smith將此次槍擊事件形容為「純粹的邪惡」。

Smith說:「我想為我們的社區打氣,聲援我們的社區、學校系統、兒童與家長,他們今日目睹這事,顯然你們所見的是一場邪惡的事件。」

槍擊案發生在中午前,學校一度完全封鎖,有學生表示以為自己會死。

學生說:「老實說我怕會死,當我聽到說是緊急封鎖時,我就知道這不是演習,我立刻給我爸爸發了短信,跟他說我不知道這是不是演習,我真的很害怕,我抱著腳然後祈禱,閉上眼睛,努力讓自己保持冷靜,我當時在發抖,很擔心他們會聽到我,當我聽到槍聲時我就知道了。」

喬治亞州州長Brian Kemp表示,已調動資源,協助學校處理案件,聯邦司法部長加蘭也開腔回應事件。

Kemp說:「我們仍在收集相關資訊,但FBI和ATF已經在現場,並與州、地方和聯邦夥伴合作,我為受此悲劇影響的家庭深感難過,司法部隨時準備支援該社區,在未來的日子的所需。」

該縣校區的所有學校本星期將全部停課,該校也下半旗致哀。

