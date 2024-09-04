【全國新聞】喬州高中發生槍擊案4死 未成年槍手落網

September 4, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Atlanta News First)

【KTSF 周正鈞報導】

喬治亞州一間高中週三發生大型槍擊案，最少有4人死亡，9人受傷，涉嫌開槍的是一個14歲少年，他已經被捕並將以成年人身份受審。

執法部門證實，至少有4人在事件中喪生，包括兩名學生和兩名教師，另有9名傷者送院治療。

喬治亞州調查局局長表示,該校的14歲學生Colt Gray,涉嫌開槍被捕,他面對謀殺控罪,並將以成年人的身份受審。

當局表示，當這名學生與校園警察對峙時，他選擇了投降，案件的動機未明，當局也正在調查，他如何取得槍械及帶進校園。

學校所在的Barrow縣，縣警長Jud Smith將此次槍擊事件形容為「純粹的邪惡」。

Smith說：「我想為我們的社區打氣，聲援我們的社區、學校系統、兒童與家長，他們今日目睹這事，顯然你們所見的是一場邪惡的事件。」

槍擊案發生在中午前，學校一度完全封鎖，有學生表示以為自己會死。

學生說：「老實說我怕會死，當我聽到說是緊急封鎖時，我就知道這不是演習，我立刻給我爸爸發了短信，跟他說我不知道這是不是演習，我真的很害怕，我抱著腳然後祈禱，閉上眼睛，努力讓自己保持冷靜，我當時在發抖，很擔心他們會聽到我，當我聽到槍聲時我就知道了。」

喬治亞州州長Brian Kemp表示，已調動資源，協助學校處理案件，聯邦司法部長加蘭也開腔回應事件。

Kemp說：「我們仍在收集相關資訊，但FBI和ATF已經在現場，並與州、地方和聯邦夥伴合作，我為受此悲劇影響的家庭深感難過，司法部隨時準備支援該社區，在未來的日子的所需。」

該縣校區的所有學校本星期將全部停課，該校也下半旗致哀。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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