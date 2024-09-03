【全國新聞】芝加哥附近地鐵列車上有四人中槍身亡

【KTSF 周正鈞報導】

週一早上，芝加哥附近的地鐵列車上有四個人中槍身亡。

Forest Park警方上午5時27分左右接報，指有三人在Forest ParkCTA藍線車站的列車上遭到槍擊。

警員抵達現場後，發現四名槍擊受害者，其中三人當場被宣佈死亡，另一人被送往當地Loyola大學醫學中心，後來證實不治身亡。

警方表示，疑犯逃離現場，後來根據閉路電視，警方在芝加哥CTA粉紅線列車上被拘捕一名疑犯，及找到一把懷疑涉案槍支。

警察局長Chris Chin說：「這次事件讓人感到震驚，因為這類大規模槍擊案相當罕見，尤其是在這麼接近我們家的地方發生，而且還是在假日時發生，我們目前正積極調查中，所以如果人們感到不安全，是完全可以理解的，如果有人看到任何異常情況，我們一向鼓勵大家撥打911。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。