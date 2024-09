【全國新聞】芝加哥附近地鐵列車上有四人中槍身亡

【KTSF 周正鈞報導】

週一早上,芝加哥附近的地鐵列車上有四個人中槍身亡。

Forest Park警方上午5時27分左右接報,指有三人在Forest ParkCTA藍線車站的列車上遭到槍擊。

警員抵達現場後,發現四名槍擊受害者,其中三人當場被宣佈死亡,另一人被送往當地Loyola大學醫學中心,後來證實不治身亡。

警方表示,疑犯逃離現場,後來根據閉路電視,警方在芝加哥CTA粉紅線列車上被拘捕一名疑犯,及找到一把懷疑涉案槍支。

警察局長Chris Chin說:「這次事件讓人感到震驚,因為這類大規模槍擊案相當罕見,尤其是在這麼接近我們家的地方發生,而且還是在假日時發生,我們目前正積極調查中,所以如果人們感到不安全,是完全可以理解的,如果有人看到任何異常情況,我們一向鼓勵大家撥打911。」

