【全國新聞】由中國犯罪團伙主導的大麻屋活動 令美國執法部門頭痛（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】
美國郊區的家庭住宅被用來種植黑市大麻，令執法部門頭痛不已，而加州的非法大麻種植，幾乎不會受到刑事處罰，而警方認為來自中國的犯罪團伙，則主導了這類大麻屋犯罪活動。
在這個舊金山附近的郊區，就有這類中國犯罪團伙，他們在三個不同的獨立屋種植黑市大麻。
警員終於破開這個獨立屋後，一個大麻農場映入眼簾，這個房子內部被完全改造過，家裡的每一個角落都被用來種植大麻。
房內有育苗區的設置，窗戶被木板封住，以便控制光線，大型通風系統正在全力運作，為燈和風扇供電的複雜電氣裝置。
牆壁和天花板上可以看到黴菌生長，澆灌大麻的水流入臨時排水溝，每一個房間都種滿了大麻。
加州大麻管制局執法部門指揮官Kevin McInerney說：「在這裡偽裝很容易，你不是在戶外種植，而是在室內種植，只要房子外觀看起來正常，院子得到照顧，沒有人會質疑裡面發生了什麼。」
調查人員表示，查獲的非法大麻價值超過100萬元，這些非法大麻是由無證種植者，在不安全的情況下使用化學物質種植的。
而這些郊區的大麻屋中，在牆壁和門上都貼上了中文的操作說明。
加州大麻控制部執法部門負責人Bill Jones說：「中國犯罪集團確實佔據主導地位。」
在搗毀大麻屋行動過去了兩個月後，其中一棟房屋將重新上市，這個房屋被重新改造得乾淨整潔，標價比原主買房時支付的價格高出20萬元。
附近居民Bill Tillson說：「現在他們只需選擇另一個地點，做同樣的事情，畢竟這只是輕罪，他們會不斷重複做，這就是打地鼠遊戲。」
儘管合法大麻產業不斷成長，但大多數大麻仍是由黑市提供的，加州生產全國約40%的大麻，這裡種植的大部份大麻會運往全國各地，售價遠比合法大麻便宜。
加州法律規定，在大多數情況下，非法種植雜草只是一種輕罪。
McInerney說：「非法種植大麻，風險相對較低而且回報豐厚。」
這種非法大麻屋的情況，不僅發生在加州。
聯邦調查局局長Christopher Wray說：「隨著調查的深入，我們開始看到，這些不斷增多的大麻屋，與中國有組織的犯罪聯繫緊密。」
儘管這類大麻屋的出現經濟誘因更多，但緬因州聯邦參議員Susan Collins針對這類與中國有關的犯罪，表示了對國家安全的擔憂。
Collins說：「為什麼中國跨國犯罪集團，在美國購買這些房屋，並在其中種植非法大麻，我很難相信這裡沒有某種陰謀，我認為這確實構成了嚴重的國家安全威脅，以及公共衛生風險。」
在加州執法人員突襲搜查大麻屋時，有一棟房屋的業主是奧克蘭警員Samson Liu。
執法部門表示，劉警員的房子裡有80磅非法大麻邊角料，藏在成堆的垃圾袋中。
這個房子被大規模改造，使其適合耕種，而且內部有加固過。
奧克蘭警察局正在與外部執法部門合作調查，警方也在房屋遭到搜查的當天安排劉警員行政休假。
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