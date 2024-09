【全國新聞】由中國犯罪團伙主導的大麻屋活動 令美國執法部門頭痛（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國郊區的家庭住宅被用來種植黑市大麻,令執法部門頭痛不已,而加州的非法大麻種植,幾乎不會受到刑事處罰,而警方認為來自中國的犯罪團伙,則主導了這類大麻屋犯罪活動。

在這個舊金山附近的郊區,就有這類中國犯罪團伙,他們在三個不同的獨立屋種植黑市大麻。

警員終於破開這個獨立屋後,一個大麻農場映入眼簾,這個房子內部被完全改造過,家裡的每一個角落都被用來種植大麻。

房內有育苗區的設置,窗戶被木板封住,以便控制光線,大型通風系統正在全力運作,為燈和風扇供電的複雜電氣裝置。

牆壁和天花板上可以看到黴菌生長,澆灌大麻的水流入臨時排水溝,每一個房間都種滿了大麻。

加州大麻管制局執法部門指揮官Kevin McInerney說:「在這裡偽裝很容易,你不是在戶外種植,而是在室內種植,只要房子外觀看起來正常,院子得到照顧,沒有人會質疑裡面發生了什麼。」

調查人員表示,查獲的非法大麻價值超過100萬元,這些非法大麻是由無證種植者,在不安全的情況下使用化學物質種植的。

而這些郊區的大麻屋中,在牆壁和門上都貼上了中文的操作說明。

加州大麻控制部執法部門負責人Bill Jones說:「中國犯罪集團確實佔據主導地位。」

在搗毀大麻屋行動過去了兩個月後,其中一棟房屋將重新上市,這個房屋被重新改造得乾淨整潔,標價比原主買房時支付的價格高出20萬元。

附近居民Bill Tillson說:「現在他們只需選擇另一個地點,做同樣的事情,畢竟這只是輕罪,他們會不斷重複做,這就是打地鼠遊戲。」

儘管合法大麻產業不斷成長,但大多數大麻仍是由黑市提供的,加州生產全國約40%的大麻,這裡種植的大部份大麻會運往全國各地,售價遠比合法大麻便宜。

加州法律規定,在大多數情況下,非法種植雜草只是一種輕罪。

McInerney說:「非法種植大麻,風險相對較低而且回報豐厚。」

這種非法大麻屋的情況,不僅發生在加州。

聯邦調查局局長Christopher Wray說:「隨著調查的深入,我們開始看到,這些不斷增多的大麻屋,與中國有組織的犯罪聯繫緊密。」

儘管這類大麻屋的出現經濟誘因更多,但緬因州聯邦參議員Susan Collins針對這類與中國有關的犯罪,表示了對國家安全的擔憂。

Collins說:「為什麼中國跨國犯罪集團,在美國購買這些房屋,並在其中種植非法大麻,我很難相信這裡沒有某種陰謀,我認為這確實構成了嚴重的國家安全威脅,以及公共衛生風險。」

在加州執法人員突襲搜查大麻屋時,有一棟房屋的業主是奧克蘭警員Samson Liu。

執法部門表示,劉警員的房子裡有80磅非法大麻邊角料,藏在成堆的垃圾袋中。

這個房子被大規模改造,使其適合耕種,而且內部有加固過。

奧克蘭警察局正在與外部執法部門合作調查,警方也在房屋遭到搜查的當天安排劉警員行政休假。

