【灣區新聞】舊金山淘金者隊球員Ricky Pearsall在聯合廣場附近遇劫中槍受傷

舊金山(三藩市)淘金者隊的新晉球員Ricky Pearsall,星期六在舊金山聯合廣場附近被人持槍搶劫,Pearsall中槍,但傷勢並沒大礙,涉案17歲槍手已被逮捕,他同Pearsall打鬥時也受傷。

案發於星期六中午3點半左右,在舊金山聯合廣場附近,Geary街夾Grant Ave,來自Tracy市的一名17歲青少年,持槍走向23歲的Ricky Pearsall,並且試圖搶劫他手腕上的勞力士名錶。

兩人發生肢體衝突,期間匪徒開了數槍打中Pearsall和自己,然後匪徒試圖逃離現場,但很快就被警方逮捕,兩人都送院留醫但傷勢並沒大礙。

Pearsall的媽媽在Facebook上帖文,表示感謝上帝,雖然子彈穿透兒子的胸部,但並沒傷到重要器官。

Pearsall留院一晚後已經出院,不過醫生表示,他的傷勢需要休養至少幾個月才會復原,所以舊金山淘金者球隊表示,接下來Pearsall將有4場比賽不會上場。

這宗持槍搶劫案再次引發各界關注舊金山的治安,對此,舊金山地檢官謝安宜表示說:「這是個倒退,但我們將繼續前進,確保此類罪案盡量減少在本市發生。」

