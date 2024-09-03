【灣區新聞】舊金山淘金者隊球員Ricky Pearsall在聯合廣場附近遇劫中槍受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）淘金者隊的新晉球員Ricky Pearsall，星期六在舊金山聯合廣場附近被人持槍搶劫，Pearsall中槍，但傷勢並沒大礙，涉案17歲槍手已被逮捕，他同Pearsall打鬥時也受傷。

案發於星期六中午3點半左右，在舊金山聯合廣場附近，Geary街夾Grant Ave，來自Tracy市的一名17歲青少年，持槍走向23歲的Ricky Pearsall，並且試圖搶劫他手腕上的勞力士名錶。

兩人發生肢體衝突，期間匪徒開了數槍打中Pearsall和自己，然後匪徒試圖逃離現場，但很快就被警方逮捕，兩人都送院留醫但傷勢並沒大礙。

Pearsall的媽媽在Facebook上帖文，表示感謝上帝，雖然子彈穿透兒子的胸部，但並沒傷到重要器官。

Pearsall留院一晚後已經出院，不過醫生表示，他的傷勢需要休養至少幾個月才會復原，所以舊金山淘金者球隊表示，接下來Pearsall將有4場比賽不會上場。

這宗持槍搶劫案再次引發各界關注舊金山的治安，對此，舊金山地檢官謝安宜表示說：「這是個倒退，但我們將繼續前進，確保此類罪案盡量減少在本市發生。」

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