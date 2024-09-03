【灣區新聞】舊金山多家大酒店員工勞動節罷工示威爭取加薪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是勞工節，全國約有一萬名酒店工人罷工，要求酒店加薪以及改善福利，舊金山（三藩市）多家大酒店的員工，也參與罷工和示威的行列。

「沒有合約，沒有公義，沒有健保。」

舊金山幾間大酒店的員工，從週日開始發起為期三日的罷工，抗議未能與酒店達成新的勞資合約。

Hilton酒店員工Hannah說：「我們的合約到期，物價什麼都上漲，但我們的福利，他總是想減我們的福利，我們最關心的醫療和退休，他也總是想減。」

Hilton酒店員工Jin說：「僱主給我們的新合約，醫療福利及不上我們現有的，還要倒退，所以我們要爭取，為我們的福利而爭取。」

Hilton酒店員工Jessica說：「我們是服務行業，為自己的工作感到驕傲，但酒店方面不認同我們的工作，他們賺這麼多錢，都不會保障員工的福利。」

Bill Fung在聯合廣場的希爾頓酒店工作，負責洗地毯。

Hilton酒店員工Bill Fung說：「酒店提出的都是怎樣減少人手，合併工作量，我在酒店工作了29年，一向競競業業為酒店服務，他們在疫情後利潤大幅增長，30%以上，這些都是我們辛勤勞動，他們才有這般增長，而他們不想與我們分享他們的利潤，想獨吞。」

參與今次罷工的包括希爾頓、Hyatt、Marriot、Westin St. Francis等大酒店的員工，工種包括收拾房間、行李服務員、廚房部、洗碗以及市場助理。

說：「我們做酒店這樣辛苦，從前我們比其他人的福利更好一些，現在物價什麼都上升，但我們的就一直向下跌…。」

除了爭取更好的薪酬，酒店員工也要求僱主安排足夠的人手和工時，例如恢復每天收拾房間的服務。

Hyatt酒店集團發表聲明表示，仍然樂意談判勞資合約，對於員工罷工表示失望，公司方面表示有應變計劃，保持酒店的運作，我們也發電郵向希爾頓酒店集團查詢，他們對員工訴求的看法到截稿前未有回應。

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