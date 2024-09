【灣區新聞】舊金山多家大酒店員工勞動節罷工示威爭取加薪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是勞工節,全國約有一萬名酒店工人罷工,要求酒店加薪以及改善福利,舊金山(三藩市)多家大酒店的員工,也參與罷工和示威的行列。

「沒有合約,沒有公義,沒有健保。」

舊金山幾間大酒店的員工,從週日開始發起為期三日的罷工,抗議未能與酒店達成新的勞資合約。

Hilton酒店員工Hannah說:「我們的合約到期,物價什麼都上漲,但我們的福利,他總是想減我們的福利,我們最關心的醫療和退休,他也總是想減。」

Hilton酒店員工Jin說:「僱主給我們的新合約,醫療福利及不上我們現有的,還要倒退,所以我們要爭取,為我們的福利而爭取。」

Hilton酒店員工Jessica說:「我們是服務行業,為自己的工作感到驕傲,但酒店方面不認同我們的工作,他們賺這麼多錢,都不會保障員工的福利。」

Bill Fung在聯合廣場的希爾頓酒店工作,負責洗地毯。

Hilton酒店員工Bill Fung說:「酒店提出的都是怎樣減少人手,合併工作量,我在酒店工作了29年,一向競競業業為酒店服務,他們在疫情後利潤大幅增長,30%以上,這些都是我們辛勤勞動,他們才有這般增長,而他們不想與我們分享他們的利潤,想獨吞。」

參與今次罷工的包括希爾頓、Hyatt、Marriot、Westin St. Francis等大酒店的員工,工種包括收拾房間、行李服務員、廚房部、洗碗以及市場助理。

說:「我們做酒店這樣辛苦,從前我們比其他人的福利更好一些,現在物價什麼都上升,但我們的就一直向下跌…。」

除了爭取更好的薪酬,酒店員工也要求僱主安排足夠的人手和工時,例如恢復每天收拾房間的服務。

Hyatt酒店集團發表聲明表示,仍然樂意談判勞資合約,對於員工罷工表示失望,公司方面表示有應變計劃,保持酒店的運作,我們也發電郵向希爾頓酒店集團查詢,他們對員工訴求的看法到截稿前未有回應。

