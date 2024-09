【灣區新聞】奧克蘭華埠公寓大火事隔三星期 許多災民仍無家可歸（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭(屋崙)華埠公寓大火事隔三星期,許多災民仍然無家可歸,社區機構再召開資源分派會議,希望盡快安置災民。

8月14日,奧克蘭華埠九街夾Madison街的多單位公寓大火,令一百多個租客無家可歸,樓宇的修復工程仍在處理中。

慈濟基金會和屋崙華埠社區促進會召開資源協助公共會議,為受影響的居民提供援助。

慈濟基金會的代表蔡麗君表示,假如修復時間長過三個月,慈濟會考慮提供長期的援助計劃。

蔡麗君說:「我們起碼中期,現在是三個月,如果他們還沒辦法搬進去的話,我們就會做長期。」

這次有匿名人士捐贈10萬元予給慈濟,幫助年長的居民,大火之後,有居民暫時投靠親戚,本台先前採訪過的高先生,在附近租屋住。

屋崙華埠社區促進會的主席莊錦鎮說,修復的工作估計仍需要兩三個月,他指會竭盡能力安排臨時住宿,希望災民有安全和有家庭溫暖的住處。

莊錦鎮說:「可是問題是,好幾個家庭跟我說過,他們找不到家庭可以容納5個4個人,所以兩個會在朋友親戚家,兩個在另外一個地方,所以感覺就很痛苦,好像現在沒有家庭溫暖。所以我們現在想幫他們找過渡期住所。」

莊錦鎮亦繼續呼籲灣區和其他的同胞關注,和盡能力或金錢幫助是次受影響的災民。

