【加州新聞】DMV增設繁體中文版網上駕駛課程 方便華裔司機續領駕照（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

加州車輛管理局(DMV)增設繁體中文版網上駕駛課程,設有國語配音內容,方便華裔司機續領駕駛執照。

DMV近日宣布,有意續領駕駛執照的加州居民,開始可以選擇中文版本的網上駕駛安全課程。

新版本的駕駛課程將配上繁體中文內容,並用國語配音,目的就是令課程更便利和更具包容性。

經過這次更新,所有需要完成駕駛課程的司機,可以選擇利用英語、中文、或今年6月增設的西班牙語完成內容。

此網上課程於2022年設立,目的是令續牌的過程更省時,但此課程並不適用首次考取駕駛執照的人士。

這個少於45分鐘的網上課程包含七個章節,每章節結尾包含測試題目,假如用戶第一次測試不是滿分過關,網上課程亦允許他們重新回答任何問題,因此,這個課程也被稱為免於失敗(fail-safe)。

DMV提醒在完成網上課程後,駕駛者可能仍有需要親身到辦事處完成牌照更新手續。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。